समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, दुकानदारों ने लगाया पक्षपात का आरोप

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । नगर थाना के थानेश्वर मंदिर के समीप में शुक्रवार को सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान, दुकान का बोर्ड आदि लगाने वालों के विरुद्ध नगर निगम ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया है। बुलडोजर की कार्रवाई को कुछ दुकानदारों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया।

इस दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों की भारी भीड़ जुट गई। देखते ही देखते कुछ ही समय में सभी अतिक्रमित जगह को मुक्त करा लिया गया। लेकिन, यह महज खानापूर्ति मात्र ही रही। दुकानदारों ने पीछे से पुनः दुकानें लगानी शुरू कर दी। शाम होते-होते अधिकांश दुकानें पुनः सड़क किनारे पर सज गई। इसमें छोटे फूटपाथी दुकानदारों की फल दुकान, फूल माला व प्रसाद की दुकान, नाश्ते आदि की दुकानें शामिल हैं।

निगम का बुलडोजर इतनी जल्दबाजी में था कि उसने अतिक्रमण खाली करने के दौरान अपने ही नगर परिषद मार्केट की एक दुकान का शटर भी नोच डाला। इससे पीड़ित दुकानदार में रोष व्याप्त हो गया। बताया गया कि कार्रवाई के दौरान शुरुआत में निगम कर्मियों पर कुछ दुकानदारों ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया।

उनका आरोप था कि निगम के कर्मी स्वयं अवैध रूप से वसूली करते हैं। जब कभी इस तरह की कार्रवाई होती तो वह उन लोगों को निशाना बनाते है जो उन्हें पैसा आदि नहीं देता। साथ ही जहां से पैसे लेते उन्हें छोड़ दिया जाता है। हालांकि, दुकानदारों के कड़े रवैए इख्तियार करने बाद में सभी दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया।

नुकसान की भरपाई की मांग पीड़ित दुकानदार ने अपनी दुकान की शटर उखाड़कर छोड़ दिए जाने पर रोष व्यक्त किया है। उसने बताया कि उनका दुकान नगर निगम के मार्केट में है। निगम का बुलडोजर उनकी दुकान का शटर तोड़कर छोड़ दिया। इससे उन्हें नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई निगम प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए।