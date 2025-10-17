Bihar Election: रोसड़ा में सिमटकर रह गई कांग्रेस, संगठन में असंतोष

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रोसड़ा सुरक्षित सीट तक ही सिमटकर रह गई। उसे गठबंधन में महज एक सीट से संतोष करना पड़ा। यह सीट सुरक्षित है।

पार्टी ने तामिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि पर दांव लगाया है। लेकिन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल में गिरावट दर्ज की गई है।

कार्यकर्ताओं ने गठबंधन में केवल एक सीट मिलने पर असंतोष व्यक्त किया। सभी को उम्मीद थी कि उनके हिस्से में दो से तीन सीट तो कम से कम जरूर होगी। लेकिन, केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा।

महागठबंधन के अंदर सीटों के तालमेल के तहत कांग्रेस इस बार जिले की चार विधानसभा सीटों पर दावा ठोक रही थी। इसमें सरायरंजन, कल्याणपुर, वारिसनगर और रोसड़ा शामिल था। लेकिन अंततः उसे केवल रोसड़ा सीट दी गई। शेष सीटें गठबंधन के अन्य घटक दलों को चली गई।