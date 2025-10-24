लौकी@60 महंगा बा...कुछ कम न होई? नहाय-खाय से पहले सब्जियां 'आसमान' पर

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Chhath Puja 2025: प्रखंड क्षेत्र में छठ पर्व में नहाय खाय को लेकर कद्दू एवं ओल की बिक्री महंगे दरों पर हुई। जिसमें कद्दू 50 से 60 रुपये पीस, ओल 70 से 80 रुपये किलो एवं सुथनी 120 से 130 रुपये किलो बिक्री हुई। छठ व्रतियों ने बताया कि नहाय खाय में कद्दू , ओल एवं सुथनी का महत्व होता है। इन तीनों फलों से ही नहाय खाय किया जाता है।उधर, सब्जी का भाव परवान चढ़कर बोल रहा है। इस प्रकार शुक्रवार को भिंडी 50 रुपये किलाे, बैंगन 60, आलू 26, परवल 50 से 60 एवं फुलगोभी 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक बिक्री हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छठ के लिए बनाए जा रहे मिट्टी के चूल्हे सरायरंजन : प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छठ महापर्व को लेकर व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे बनाने शुरू कर दिया हैं। छठ व्रतियों ने बताया कि वे लोग चौर से काली मिट्टी मंगवा कर मिट्टी के दो चूल्हे बनाती हैं। एक चूल्हा खरना के लिए और दूसरा छठ में पकवान बनाने के लिए बनाते हैं।

अभी तक मिट्टी के चूल्हे बनाने की परंपरा जारी है। वहीं, घर की चक्की में गेहूं की पिसाई की परंपरा खत्म होती जा रही है। इसका कारण यह है कि किसी के घर में अब पुरानी चक्की नहीं है। इस कारण लोग मिल पर जाकर गेहूं की पिसाई कराकर छठ में इस्तेमाल करते हैं।

संध्या अर्घ्य से पहले बना लें बैरिकेडिंग उजियारपुर : प्रखंड क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को बूढ़ी गंडक नदी के छठ घाटों का जायजा लिया। टीम ने रोशनी और खतरनाक जगहों पर बैरिकेडिंग का अवलोकन किया। टीम का नेतृत्व कर रहे अंचलाधिकारी आकाश कुमार ने प्रखंड के डिहुली, अंगारघाट, मुरियारो व डढ़िया गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों को आवश्यक निर्देश दिए।