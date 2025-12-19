Language
    समस्तीपुर कालेज के रसायन शास्त्र विभाग में कैंपस प्लेसमेंट, 10 विद्यार्थियों को मिली सफलता

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    दवा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा आनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया गया चयन। जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: समस्तीपुर कालेज, समस्तीपुर में रसायन शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की एक प्रतिष्ठित दवा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा आनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों का चयन किया गया।

    इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया। चयन प्रक्रिया में 70 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच योग्यता, तकनीकी ज्ञान और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर समस्तीपुर कालेज के कुल 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

    चयनित विद्यार्थियों की सफलता से कालेज परिसर में हर्ष का माहौल रहा। प्रधानाचार्य डा. शशि भूषण कुमार शशि ने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल छात्रों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि कालेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और बेहतर मार्गदर्शन को भी दर्शाती है।

    उन्होंने कहा कि कैंपस प्लेसमेंट जैसे कार्यक्रम छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार के प्रति जागरूक बनाते हैं। साथ ही उन्होंने चयन से वंचित रह गए विद्यार्थियों को निराश न होने और अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।

    कार्यक्रम के दौरान कालेज के शिक्षक डा. अखिल वर्मा, डा. खुर्शीद अहमद खान, डा. केके मिश्रा, डा. कुणाल, डा. संजय कुमार सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। रसायन शास्त्र विभाग के छात्र-छात्राओं ने भी इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

    गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ मिलेगा बेहतर रोजगार

    कालेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आफिसर डा. रोहित प्रकाश ने बताया कि वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कालेज प्रबंधन द्वारा इस तरह के कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार के अवसर मिल सकें।

    उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने विषय के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान, संचार कौशल और तकनीकी दक्षता पर भी विशेष ध्यान दें। कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम के सफल आयोजन से यह स्पष्ट है कि समस्तीपुर कालेज छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इससे विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।