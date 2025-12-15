Language
    BPSC TRE-4 को लेकर बड़ा अपडेट: समस्तीपुर जिले में 1086 शिक्षक पद खाली

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    BPSC TRE 4 update: समस्तीपुर जिले में बीपीएससी टीआरई-4 के माध्यम से 1086 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमि ...और पढ़ें

    Bihar teacher recruitment: प्राथमिक विद्यालय में 170 एवं प्लस टू विद्यालयों में 395 पद रिक्त। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर।BPSC latest vacancy news: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

    शिक्षा विभाग ने आयोग को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्योरा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले में कुल 1086 रिक्त पदों पर अलग-अलग विषयों में शिक्षकों की बहाली होगी।

    26 जनवरी 2026 तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाती है।

    पूर्व में टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के माध्यम से हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि अब चौथे चरण की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अगले चरण में हजारों पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

    इसमें प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6–8), माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक पद शामिल होंगे। विषयवार और श्रेणीवार रिक्तियों का अंतिम निर्धारण जिला स्तर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

    प्राथमिक विद्यालय में 170 पद रिक्त

    प्राथमिक विद्यालय कक्षा एक से पांच के लिए कुल 170 रिक्त पद पर शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसमें सामान्य विषय के लिए 138 व उर्दू के लिए 32 पद रिक्त है। कक्षा छह से आठ के लिए अंग्रेजी में 93, गणित एवं विज्ञान विषय में 62, संस्कृत में 27, सामाजिक विज्ञान में 19, हिन्दी में 18, उर्दू में 16 पद रिक्त है।

    वर्ग नौवीं से दसवीं में कुल 286 पद रिक्त है। संस्कृत में 122, अंग्रेजी में 39, हिन्दी विषय में 38, सामाजिक विज्ञान में 29, उर्दू में 28, नृत्य कला में 11, विज्ञान में 8, फारसी में 5, अरबी में 3, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता में 2 और अल्प दृष्टि बाधित में 1 पद रिक्त है।

    प्लस टू विद्यालयों में 395 पद रिक्त 

    कक्षा 11वीं व 12वीं में अगल-अलग विषय में कुल 395 पद रिक्त है। रसायन विज्ञान में 135, वनस्पति शास्त्र में 43, उर्दू में 38, राजनीति शास्त्र में 28, भौतिकी विज्ञान में 20, संस्कृत में 20, गणित में 17, फारसी में 15, मनोविज्ञान में 14, इतिहास में 13, मैथिली में 11, भूगोल में 10, अरबी में 9, अर्थशास्त्र में 5, संगीत में 5, जंतु विज्ञान में 4, समाजशास्त्र में 2, बिजनेश स्टडीज में 3, दर्शन शास्त्र में 1, अंग्रेजी में 1, हिन्दी में 1 पद रिक्त है।