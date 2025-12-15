BPSC TRE-4 को लेकर बड़ा अपडेट: समस्तीपुर जिले में 1086 शिक्षक पद खाली

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर।BPSC latest vacancy news: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने आयोग को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्योरा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले में कुल 1086 रिक्त पदों पर अलग-अलग विषयों में शिक्षकों की बहाली होगी। 26 जनवरी 2026 तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व में टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के माध्यम से हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि अब चौथे चरण की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अगले चरण में हजारों पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

इसमें प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6–8), माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक पद शामिल होंगे। विषयवार और श्रेणीवार रिक्तियों का अंतिम निर्धारण जिला स्तर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में 170 पद रिक्त प्राथमिक विद्यालय कक्षा एक से पांच के लिए कुल 170 रिक्त पद पर शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसमें सामान्य विषय के लिए 138 व उर्दू के लिए 32 पद रिक्त है। कक्षा छह से आठ के लिए अंग्रेजी में 93, गणित एवं विज्ञान विषय में 62, संस्कृत में 27, सामाजिक विज्ञान में 19, हिन्दी में 18, उर्दू में 16 पद रिक्त है।

वर्ग नौवीं से दसवीं में कुल 286 पद रिक्त है। संस्कृत में 122, अंग्रेजी में 39, हिन्दी विषय में 38, सामाजिक विज्ञान में 29, उर्दू में 28, नृत्य कला में 11, विज्ञान में 8, फारसी में 5, अरबी में 3, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता में 2 और अल्प दृष्टि बाधित में 1 पद रिक्त है।