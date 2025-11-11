दिल्ली ब्लास्ट में बिहार के युवक की मौत, पिता के साथ चलाता था कैब

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दिल्ली धमाके में समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर वार्ड 7 निवासी रामबालक सहनी का 23 वर्षीय पुत्र पंकज भी मारा गया। वह अपने पिता राम बालक के साथ दिल्ली में ही रहता था।

राम बालक सहनी 10 वर्ष पूर्व से सपरिवार दिल्ली के उपकार बिहार के निकट घेबरा मोड़ में अपना मकान बनाकर रहता है। उसके तीन पुत्रों में मृतक पंकज मंझला था। पिता-पुत्र दोनों कैब चलाते थे। 23 वर्षीय पंकज की शादी नहीं हुई थी।