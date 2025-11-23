महिला को 'डायन' बताकर नंगा घुमाया, बेटी-पोती को दुष्कर्म की धमकी; विरोध करने पर परिवार को बेरहमी से पीटा

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में महिला को डायन कहकर नंगा कर गांव में घुमाने तथा बेटी-पोती को उठाकर दुष्कर्म की धमकी एवं गांव से निकाल देने का विरोध करने पर घर वालों के साथ भी बेरहमी पूर्वक मारपीट से संबंधित प्राथमिकी थाने में दर्ज हुई है।

पीएमसीएच में उपचार के क्रम में पुलिस को दिए गए फर्द बयान वाली इस प्राथमिकी में डीह टभका गांव के दिलीप राम, अशोक राम, समित कुमार राम उर्फ छोटू, अमित कुमार राम, विवेक कुमार राम, विकास उर्फ मोगली, अनिल कुमार, राम पटेल सहित चार-पांच अज्ञात को आरोपित किया गया है।

मारपीट करते हुए जबरन मैला पिलाने का प्रयास पीड़ित ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपितों से इज्जत बचाकर रह रहा था। विगत सात नवंबर को आरोपित उसके घर पर धाबा बोल दिया और उसकी पत्नी को बाल पकड़ कर लात-घूसे से मारपीट करते हुए जबरन मैला पिलाने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर कपड़ा फाड़ कर बेपर्द करते हुए आरोपितों ने राड, लाठी व डंडा से मारपीट कर सिर फोड़ दिया व दाहिना पांच तोड़ दिया।

कहा कि वह ज्योंही बचाव करने पहुंचा कि आरोपित घेरकर उसके साथ मारपीट करने लगा। यह देख पौत्री व पुत्र वधू बचाने की गुहार लगाने लगी तो आरोपित दुष्कर्म करने की नियत से पौत्री को उठाकर ले जाने लगा। पौत्री व पुत्र वधू द्वारा विरोध करने पर कपड़ा फाड़कर गुप्तांग पर मारपीट की। इसके साथ ही गले से सोने का मंगलसूत्र छिन लिया।

होश आया तो खुद को पीएमसीएच में इलाजरत पाया आसपास के लोग तथा अन्य स्वजन जुटते हुए बचाने लगे। जख्मी को उपचार के लिए ले जाने के क्रम में परी चौक के निकट पीछा करते हुए आरोपितों ने घेर लिया। उसके साथ लाठी और बंदूक के कुंदा से मारपीट करते हुए पंजरा हड्डी तोड़ दिया और छाती और सिर पर कूदने लगा। वह बेहोश हो गया।