Bihar Assembly Election : समस्तीपुर में वोटिंग खत्म, अब फैसला EVM के हवाले, तीन दिग्गजों की चर्चा तेज

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । मतदान खत्म होते ही जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब फैसला जनता की उंगली ने तय कर दिया है, नतीजे ही बताएंगे किसके सिर ताज सजेगा।

जिले के दस विधानसभा सीटों पर गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई। कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। 1762 भवनों के 3603 मतदान केंद्र पर सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई।

शाम पांच बजे तक जिले में 66.65 फीसद मतदान हुआ। कुछ जगहों पर मशीन की गड़बड़ी होने की वजह से दस-पंद्रह मिनट की देरी हुई। माक पाल के दौरान अलग-अलग बूथों पर 43 सीयू, 42 बीयू और 59 वीवीपैट मशीन बदली गई। ससमय सभी जगहों पर सुरक्षित रहे मशीन से गड़बड़ी वाले मशीन को बदल दिया गया।

चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 12 सीयू, 12 बीयू समेत 37 वीवीपैट की मशीन बदली गई है। इसमें कल्याणपुर विधानसभा के बूथ संख्या 269 पर सभी मशीन, बूथ संख्या 191, 201, 166, 237,300 पर वीवीपैट बदले गए। इसी तरह से विभूतिपुर में 289 बूथ पर वीवीपैट बदले गए। हसनपुर में बूथ संख्या 124 और 61 पर ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन बदले गए। समस्तीपुर में बूथ संख्या 15 पर वीवीपैट और रोसड़ा के बूथ संख्या 220 व 222 पर ईवीएम और वीवीपीएटी बदली गई। वारिसनगर में 271,321,375 पर वीवीपैट मशीन बदली गई है।

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर 37 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही 37 जोनल पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। 401 सेक्टर दंडाधिकारी और 401 पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। क्षेत्र में अधिकांश बूथों पर युवा और महिलाओं की सर्वाधिक भीड़ देखी गई। 2020 के मतदान प्रतिशत से अधिक इस बार मत पड़ने की संभावना है। युवाओं ने जहां नौकरी और रोजगार के सवाल पर मतदान किया वहीं महिलाओं में दस हजार का मुद्दा हावी रहा। अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र में भी काफी संख्या में लोगों ने मतदान किया।

सभी क्षेत्र में भ्रमणशील हो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराएंगे। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल और पुलिस बल की तैनाती रही। डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह समेत सभी चुनाव प्रेक्षक भी भ्रमणशील रहे। दियारा क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर घोड़सवार पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही गंगा नदी में सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीम के साथ भी सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। इधर, निगरानी रूम में फोन की घंटी बजती रही।