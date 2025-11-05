Language
    अभिभावक पुत्र के लौटने का कर रहे थे इंतजार और स्नातक छात्र ने नदी में लगा दी छलांग

    By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    Samastipur News: समस्तीपुर के मथुरापुर घाट पर एक छात्र ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। कल्याणपुर के राहुल कुमार (18), जो स्नातक का छात्र था, कोचिंग से लौटते समय यह कदम उठाया। परिजनों के अनुसार, डांट के बाद उसने ऐसा किया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने पुल पर सुरक्षा घेरा लगाने की मांग की है।

    Samastipur News: स्नातक छात्र की तलाश करती एसडीआरएफ की टीमटीम। जागरण 

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी पुल से एक छात्र ने अपनी साइकिल पुल पर खड़ी कर नदी में छलांग कर दी। युवक नदी में लापता हो गया।

    स्थानीय लोगों ने नाव लेकर उसे बचाने की जद्दोजहद शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। उसकी पहचान कल्याणपुर थाना के वासुदेवपुर वार्ड 9 निवासी महेश महतो के पुत्र राहुल कुमार (18) वर्ष के रूप में हुई।

    वह स्नातक द्वितीय खंड का छात्र था। बताया गया कि वह प्रत्येक दिन की तरह ही कोचिंग करने को लेकर शहर आया था। जहां से लौटने के दौरान उसने अपनी अपनी साइकिल पुल पर खड़ी कर नदी में छलांग लगा दी।

    उसके बैंग में रहे कागजातों से उसकी पहचान की गई। सूचना मिलते ही स्वजनों भी भागे-भागे पहुंचे। नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया।

    नदी में युवक की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन देर शाम तक टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। बताया गया कि गुरुवार की सुबह पुनः टीम नदी में युवक की तलाश करेंगी। पुलिस की मानें तो अभिभावक की डांट फटकार के बाद में उसने यह कदम उठाया है।

    थानाध्यक्ष अजित कुमार ने कहा कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए स्वजनों को इसकी जानकारी दी। शव की तलाश जारी है। स्वजनों के आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

    मथुरापुर घाट सुसाइड करने वालों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनकर रह गया है। यहां से आए दिन किसी न किसी के नदी में कूदकर जान देने की बात सामने आती रहती है।

    स्थानीय स्तर पर कई बार इस जगह पर सुरक्षा घेरा लगाने की मांग भी उठी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यह आज तक पूरी नहीं हो सकी है। एक बार फिर से इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

    स्थानीय लोगों ने पुल के उपर सुरक्षा घेरा लगाने जाने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटना पर अंकुश लग सके।