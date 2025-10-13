समस्तीपुर से चोरी गई भैंस मुजफ्फरपुर में मिली, Bihar Police की सफलता के लोग ले रहे मजे

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। Samastipur News: जिले में एक के बाद एक हो रहे अपहरण समेत संगीन अपराधों को टैकल करने में पुलिस की स्ट्राइक रेट चाहे जो भी रही हो। मगर, भाषा तक नहीं बोलने या समझने वाले चोरी की एक भैंस को अंतर जिला से बरामद कर विभूतिपुर पुलिस ने सुर्खियां बटोरी है। हालांकि, इस मामले में एसडीपीओ रोसड़ा का साकारात्मक हस्तक्षेप भी शामिल रहा है। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंडी डीह वार्ड 7 की है।

जहां एक दरवाजे से विगत 27 सितम्बर की रात्रि पिकअप पर लादकर एक भैंस चोरी की घटना हुई थी। इस घटना को टैकल करने के लिए पुलिस ने न सिर्फ विशेष सूत्र से घटना के बारे में अंतरिम पता लगाया बल्कि नाटकीय ढ़ंग से चोरी की भैंस मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर चिकनौटा वार्ड 14 से बरामद भी कर लिया है।

बताया जाता है कि भैंस की बरामदगी चांदपुर चिकनौटा निवासी स्व. लक्षण राय के पुत्र सह व्यापारी राजेश राय के जानवर घर से विधिवत जब्ती सूची बनाकर हुई है। पुलिस ने बरामद भैंस को विभूतिपुर थाना परिसर लाकर पशुपालक किसान बेलसंडी डीह वार्ड 7 निवासी बिंदू सहनी के पुत्र वसंत कुमार से भैंस शिनाख्त करवाई है। उसके बाद विधिवत किसान के हवाले कर दिया है। रोचक तथ्य यह भी है कि कांड के अनुसंधानक सह दारोगा सुरेश चौधरी के मुताबिक जिस व्यापारी के दरवाजे से चोरी की भैंस बरामद हुई है, वे भी केस में आरोपित होंगे। जिसने चोर गिरोह से महज 10 हजार रुपए में भैंस खरीदी थी। अब, पूरा मामला यह है कि पशुपालक किसान द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी के नामजद आरोपितों के खिलाफ भी अग्रतर अनुसंधान होगी और पुलिस का चोर गिरोह तक पहुंचने का प्रयास होगा।

दर्ज प्राथमिकी में कही गईं बातें थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंडी डीह वार्ड 7 निवासी पशुपालक किसान वसंत कुमार ने भैंस चोरी की घटना को लेकर विभूतिपुर थाने में प्राथमिकी करवाई थी। कहा था कि विगत 27 सितम्बर 2025 की रात्रि करीब एक बजे उसके दरवाजे पर से भैंस चोरी की घटना हुई है।

बाजितपुर बम्बैया वार्ड 10 स्थित देवकांत चौधरी के पुत्र अरविन्द चौधरी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रात्रि करीब 1.59 बजे साक्ष्य स्वरुप दर्ज है। कहा था कि पूर्व में घटना के दरम्यान दिए गए आवेदन में घटित घटना में मंगनू सहनी के पुत्र वैद्यनाथ सहनी और दो अज्ञात व्यक्ति को अंकित किया था।

अब, पूर्ण रुप से पता चल गया है कि उसके साथ घटित घटना में बेलसंडी डीह वार्ड 6 निवासी राम विलास महतो का पुत्र दिलीप महतो, भूलो यादव का पुत्र संतोष कुमार यादव, राम दयाल महतो का पुत्र अमरजीत महतो और वार्ड 5 निवासी सुरेश यादव का पुत्र अंशु कुमार यादव का संलिप्तता स्पष्ट उजागर हो गया है। जिसने भैंस चोरी की है। घटना की संलिप्तता में आरोपितों के अलावा अन्य व्यक्ति के भी शामिल होने की संभावना है।