Bihar News : ठंड ने तोड़ा 12 साल का रिकार्ड, 28 दिसंबर तक कोल्ड डे के आसार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur weather news : उत्तर बिहार के जिलों में अभी ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी रहेगा। मंगलवार को भी सुबह से ही कोहरा और कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में अभी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। दूसरी तरफ उत्तर बिहार के जिलों में 12 सालों में मंगलवार का दिन सबसे ठंडा रहा। अधिकतम तापमान ने रिकार्ड तोड़ा है। मौसम विभाग का बताना है कि मंगलवार का अधिकतम तापमान 14.6 एवं न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री कम रहा।

उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव और लगातार चल रही पछुआ हवा के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। इसके कारण उत्तर बिहार के जिलों में 28 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप बने रहे की संभावना है।

सुबह के समय मध्यम से घना कुहासा छाया रह सकता है। आकाश में कही-कही आंशिक बादल आ सकते है। इससे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा स्थित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा 24 से 28 दिसंबर तक के लिए मौसम बुलेटिन जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डा. ए सत्तार ने बताया कि इस अवधि में अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

पूर्वानुमति अवधि में औसतन पांच-छह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है। जबकि, 25 व 26 दिसंबर के आसपास कुछ जिलाें में पुरवा हवा भी चल सकती है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत तथा दोपहर में 45 से 50 प्रतिशत रहने की संभावना है।

पिछले तीन दिनों का मौसम आकलन मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पिछले तीन दिनों में औसत अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इस अवधि में औसत सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 94 प्रतिशत तथा दोपहर में 87 प्रतिशत रही। हवा की औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई, जबकि दैनिक वाष्पन 0.9 मिलीमीटर रहा। इस दौरान सूर्य प्रकाश की अवधि काफी कम रही और मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा।



वर्ष - अधिकतम तापमान - न्यूनतम तापमान

2025 - 14.6 - 8.7

2024 - 26.3 - 7.4

2023 - 25.5 - 13.0

2022 - 19.2 - 10.6

2021 - 23.8 - 7.0

2020 - 22.9 - 7.9

2019 - 18.0 - 9.5

2018 - 23.5 - 7.2

2017 - 24.6 - 12.2

2016 - 23.2 - 11.5

2015 - 23 - 5.6

2014 - 19 - 9 कोल्ड-डे से फसलों को नुकसान की आशंका कृषि वैज्ञानिक के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट और कोहरे की स्थिति में फसलों में पाला पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर गेहूं, सब्जी और दलहनी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में किसानों को मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। कोहरा छटने के बाद ही दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इस अवधि में फसलों पर नियमित निगरानी रखनी चाहिए।

किसानों के लिए कृषि सलाह मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि ठंड और कोहरे की स्थिति में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें, जिससे फसलों को पाले से बचाया जा सके। कोहरा छंटने के बाद ही दवाओं का छिड़काव करें और फसलों की नियमित निगरानी बनाए रखें। गेहूं की फसल में समय पर निराई-गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। कीट एवं रोगों की संभावना को देखते हुए अनुशंसित मात्रा में ही कीटनाशक एवं फफूंदनाशक का प्रयोग करें। सब्जी फसलों में भी समय-समय पर सिंचाई और पौध संरक्षण उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को भी सतर्क रहने की सलाह ठंड को देखते हुए पशुपालकों को पशुओं को रात के समय खुले में न रखने, उन्हें ठंड से बचाने के लिए उचित आवास की व्यवस्था करने तथा पर्याप्त चारा व पोषण देने की सलाह दी गई है।