जांच केंद्र संचालक की धारदार हथियार से हत्या, समस्तीपुर में सात घंटे तक सड़क जाम

संवाद सहयोगी, हसनपुर(समस्तीपुर)। थाना क्षेत्र के हसनपुर-सखवा पथ के परिदह पुल के निकट मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक 22 वर्षीय बुलेट बाइक सवार युवक की हत्या धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर कर दी। मृतक बिथान प्रखंड के लरझा घाट थाना क्षेत्र के सखवा गांव निवासी भिखो यादव का पुत्र अनिश कुमार है। वह हसनपुर बाजार में ग्लोबल डाइग्नोसिस्ट नामक जांच केंद्र संचालित करता था। मंगलवार की रात करीब 11.30 बजे कार्य समाप्त कर घर जा रहा था।

घटनास्थल पर मृतक की बुलेट बाइक। जागरण इसी बीच परिदह पुल के निकट अज्ञात अपराधियों ने उसके सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। सड़क के किनारे गडढ़े में खड़ी बुलेट को खड़ से ढ़का रहने और घटनास्थल पर खून का निशान नहीं रहने से प्रतीत होता है कि अनिश की हत्या अपराधियों ने किसी दूसरे जगह कर परिदह पुल के निकट फेंक दिया हो।

सुभाष चौक पर टायर जलाकर हत्या का विरोध करते लोग। जागरण बुधवार की सुबह राहगीरों ने बीच सड़क पर शव पड़ा देख शोर मचाना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अनिश की सड़क दुर्घटना में हुई मौत मानकर पुलिस शव अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही थी।

इसी बीच मृतक के स्वजन भी पहुंच गए। पुलिस को शव उठाने से मनाकर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोग एसपी को आने की मांग पर अड़े रहे। सड़क जाम करते लोग से वर्ता करती पुलिस। जागरण थानाध्यक्ष द्वारा डीएसपी के आने का आश्वासन दिए जाने के तीन घंटे बाद भी डीएसपी को घटना स्थल पर नहीं पहुंचने पर लोगों का एक बार फिर गुस्सा परवान पर चढ़ और हसनपुर-सखवा पथ के साथ साथ हसनपुर के सुभाष चौक के अलावे बाजार के सभी मार्गो में बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया।

हसनपुर पुलिस की लापरवाही के कारण सड़क जामकर्ता और चीनी मिल जा रही ट्रैक्टर एवं बैलगाड़ी चालक के बीच झड़प हो गई। हल्की झड़प ने धीरे-धीरे हिंसक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों की पहल पर किसी तरह मामले को शांत कराया गया।

मामला शांत होते ही लोगों ने पुनः सुभाष और गांधी चौक पर टायर जलाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। सड़क जाम के करीब सात घंटे बाद कई थाने की पुलिस के साथ पहुंचे डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने अपराधियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।

तब जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने शव के निकट से एक बुलेट बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। दो साल से चला रहे डाइग्नोसिस्ट सेंटर प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिश करीब दो साल से थाना रोड में किराए के मकान में डाइग्नोसिस्ट सेंटर चला रहे थे। मंगलवार की देर रात मृतक जांच कार्य समाप्त कर अपनी बुलेट बाइक से अपने घर सखवा जा रहे थे।

इस बीच परिदह पुल के निकट अज्ञात अपराधकर्मियों ने उनके सिर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार कर नृशंस हत्या कर आराम से फरार हो गया। हालांकि शव के निकट खून का धब्बा नहीं रहने और सड़क के किनारे गढढे में मृतक की खड़ से ढ़का बुलेट बाइक डबल स्टैंड पर खड़ी देखने से लोगों ने आशंका जताया है कि किसी दूसरे जगह हत्या कर शव यहां लाकर फेंक दिया गया हो। ताकि पुलिस अनुसंधान की दिशा बदल सके।

काल डिटेल्स व सीसीटीवी फुटेज की जांच घटना की गंभीरता और जाम की सूचना पर रोसड़ा एसडीपीओ ने भी घटना स्थल पर पहुंच घटनाक्रम को समझने के उपरांत थानाध्यक्ष को सीसीटीवी फुटेज व घटना स्थल की मोबाइल टावर के नेटवर्क पर एक्टिव मोबाइल का सीडीआर निकाल कर अपराधी की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।