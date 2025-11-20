Language
    Bihar News : नौकरी चाहिए तो मारीशस बुला रहा, आवेदन कर पासपोर्ट उठाइए और नौकरी लिजिए

    By Mukesh Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, मारीशस सरकार नौकरी के अवसर दे रही है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करके पासपोर्ट प्राप्त करें और नौकरी पाएं। विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। यह बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मारीशस इन दिनों बिहार के युवाओं बड़े पैमाने पर अवसर दे रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती मांग को देखते हुए देश ने भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिससे इच्छुक उम्मीदवार सीधे आवेदन कर सकते हैं। बस दस्तावेज तैयार रखें, पासपोर्ट उठाएं और तुरंत आवेदन कर दें। बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और तेज चयन प्रक्रिया मारीशस को युवाओं के लिए आकर्षक बना रही है। अगर आप विदेश में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें।

    समस्तीपुर में यहां आवेदन आमंत्रित

    श्रम संसाधन विभाग के बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की ओर से मारीशस में नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए समस्तीपुर जिला नियोजनालय में अगले 21 नवंबर तक शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे।
    जिला नियोजन पदाधिकारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि निर्धारित योग्यता वाले सभी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका निबंधन किसी भी जिला नियोजनालय में होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों का निबंधन अब तक नहीं हुआ है, वे जिला नियोजनालय में अपना निबंधन करवा सकते हैं।

    इन पदों पर होनी है भर्ती

    मारीशस में कैशियर के 85, वर्कर के 66, एसी टेक्नीशियन के 4, वेल्डर के 1, ड्राइवर के 5, इलेक्ट्रीशियन के 4, कुक के 5, फैक्ट्री ऑपरेटर के 2 और इलेक्ट्रानिक टेक्नीशियन के 2 पदों पर बहाली की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि चयन केवल योग्य अभ्यर्थियों का किया जाएगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को 17,000 मारीशस मुद्रा वेतन दिया जाएगा। साथ ही कंपनी की ओर से वर्क परमिट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिला नियोजनालय ने इच्छुक अभ्यर्थियों से समय पर उपस्थित होकर आवेदन करने की अपील की है।