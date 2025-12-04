Bihar News: जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, ऋण वितरण का काम शुरू

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वयं सहायता समूह ऋण एवं वित्तीय साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। शहर के दादपुर स्थित एक निजी सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कुमार, अंचल कार्यालय पटना के अंचल प्रमुख राजीव रंजन सिन्हा, क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा के क्षेत्रीय प्रमुख अरूप कुमार मंडल, राज्य परियोजना प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह तिवारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में जीविका समूह की दीदियों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के लिए कुल 106 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। साथ ही पीएमजेबी, पीएमईजीपी , पीएमएफएमई सहित कई योजनाओं के अंतर्गत भी लाभार्थियों को ऋण एवं सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।

अधिकारियों ने बैंक की विभिन्न योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दी। बैंक के एमडी और सीईओ कल्याण कुमार ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक एसएचजी ऋण पोर्टफोलियो को दोगुना किया जाएगा, ताकि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण प्रक्रिया को और गति मिल सके।

इस मौके पर आरबीआई की पहल आपकी पूंजी आपका अधिकार पर भी चर्चा की गई। एमडी ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता, ग्राहक जागरूकता और वित्तीय सुरक्षा बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता है।कार्यक्रम में सेंट नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी जताई गई।