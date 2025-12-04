Bihar News: जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, ऋण वितरण का काम शुरू
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समस्तीपुर में जीविका दीदियों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 106 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। बैंक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वयं सहायता समूह ऋण एवं वित्तीय साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया।
शहर के दादपुर स्थित एक निजी सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कुमार, अंचल कार्यालय पटना के अंचल प्रमुख राजीव रंजन सिन्हा, क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा के क्षेत्रीय प्रमुख अरूप कुमार मंडल, राज्य परियोजना प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह तिवारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में जीविका समूह की दीदियों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के लिए कुल 106 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। साथ ही पीएमजेबी, पीएमईजीपी , पीएमएफएमई सहित कई योजनाओं के अंतर्गत भी लाभार्थियों को ऋण एवं सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।
अधिकारियों ने बैंक की विभिन्न योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दी। बैंक के एमडी और सीईओ कल्याण कुमार ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक एसएचजी ऋण पोर्टफोलियो को दोगुना किया जाएगा, ताकि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण प्रक्रिया को और गति मिल सके।
इस मौके पर आरबीआई की पहल आपकी पूंजी आपका अधिकार पर भी चर्चा की गई। एमडी ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता, ग्राहक जागरूकता और वित्तीय सुरक्षा बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता है।कार्यक्रम में सेंट नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी जताई गई।
वहीं जीविका की ओर से 86,000 नए खातों के खोलने की घोषणा की गई, जिस पर एमडी ने निर्देश दिया कि ये सभी खाते सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में खोले जाए ताकि सहभागिता और मजबूत हो सके।
कार्यक्रम स्थल पर आरएसईटीआई मधुबनी और दरभंगा तथा जीविका दीदियों द्वारा आकर्षक स्टाल लगाए गए थे। मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प सामग्री, घरेलू उत्पादों एवं जीविका दीदियों द्वारा तैयार वस्तुओं ने सभी का ध्यान खींचा।
एमडी सहित सभी अतिथियों ने स्टॉलों का भ्रमण किया और उत्पादों की गुणवत्ता एवं बाज़ार क्षमता की सराहना की। भ्रमण के दौरान एमडी ने सुझाव दिया कि जीविका दीदियों के उत्पादों के लिए आनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाएं, जिससे ये उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच सके। कार्यक्रम के उपरांत एमडी कल्याण कुमार ने पूसा फार्म शाखा का दौरा किया, जहां उन्होंने नए एटीएम का उद्घाटन किया और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
