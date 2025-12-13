बिहार के मजदूर की असम में पीट-पीटकर हत्या, खाना खाते समय हमला; दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी,दलसिंहसराय। असम के सिंचर जिले में मजदूरी करने गए अजनौल के युवक गुड्डू राय (26) की बीती मंगलवार की रात पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक अजनौल पंचायत के डेलमारा वार्ड 11 निवासी स्व. राम विलास राय का पुत्र था। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के गांव में मातमी सन्नाटा छा गया।

गुड्डू पिछले 10 वर्षों से असम के सिंचर क्षेत्र में ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। उसी क्षेत्र में अजनौल गांव के लगभग 22 और लोग भी कार्यरत हैं। मंगलवार की रात किसी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ। उसी दौरान कुछ लोगों ने गुड्डू राय पर हमला कर दिया।

खाना खाते समय पहुंचे थे बदमाश प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुड्डू उस समय खाना खा रहे थे जब हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी मजदूरों द्वारा उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भट्ठा मालिक ने फोन पर बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। शुक्रवार की सुबह शव को उसके पैतृक गांव अजनौल लाया गया तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

पांच साल पहले हुई थी शादी गांव के मुखिया दिलीप कुमार, सरपंच शम्भु चौधरी, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अजित राय, पंच राम असीस राय एवं राम बालक राय ने मृतक के घर पहुंच परिजनों को सांत्वना दी और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मृतक की शादी पांच वर्ष पूर्व हुई थी और वह दो वर्ष की बेटी अनुष्का कुमारी का पिता था।