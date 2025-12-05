Language
    Bihar News: बरात से पहले दूल्हे की मौत, आत्महत्या या साजिश?

    By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    Samastipur News:सिरसी गांव में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे सुजीत कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ताजपुर के बेला गांव में उसकी शादी हो ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। Samastipur News: थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसी गांव में गुरुवार की शाम शादी की बारात निकलने से कुछ समय पहले एक दुल्हे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना से शादी का माहौल मातम में बदला गया।

    खबर की भनक लगते ही प्रशासनिक महकमें में भी भूचाल मच गई। मृतक दुल्हा सिरसी गांव निवासी शिव शंकर महतो व तारा देवी का पुत्र सुजीत कुमार बताया गया है। फिलहाल, घटना पर स्वजनों से लेकर प्रशासन तक मामले में चुप्पी साधे है। बताया गया कि सुजीत की शादी गुरुवार को ताजपुर थाना के बेला गांव की एक लड़की से होनी थी।

    स्वजनों की रजामंदी से यह रिश्ता तय किया गया था। शादी वास्ते सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी। गत 30 नवम्बर को सत्यनारायण भगवान का पूजा, मुंडन और गृह देवता के जागरण का कार्यक्रम रखा था।

    उसके बाद तीन दिसम्बर को हल्दी एवं मेंहदी रश्म पूरा किया गया। गुरुवार को स्वजनों व आगंतुकों के लिए प्रीतिभोज व रात्रि में शुभ विवाह के लिए बरात की योजना थी। लेकिन, इससे कुछ समय पूर्व सुजीत अपने दोस्तों के साथ खाने पीने बैठा। इस दौरान शराब भी चलने की बात कही गई। इसी दौरान किसी ने उसे उसकी प्रेमिका की याद दिला दी।

    इससे वह बेचैन हो उठा और शराब में कुछ जहरीली पर्दाथ मिलाकर पी ली। इससे उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही समय में मौत हो गई। बताया जाता है कि दो साल पहले आलमपुर कोदरिया गांव में हुई रमेश हत्याकांड का आरोपी सुजीत ने न्यायालय में सरेंडर किया था और बेल मिलने तक जेल काटने के बाद एक माह पूर्व ही बाहर निकला था।

    सूत्रों के मुताबिक सुजीत का इस शादी से इन्कार था। मगर, स्वजनों की दबिश के चलते उसने हामी भर दी थी। स्वजनों के दबिश के चलते वह अपने मनपसंद इंसान से दूर हो रहा था। वहीं ग्रामीण भी घटना से भौंचक हो उठे।

    कुछ लोग इसे किसी के द्वारा बनाए गए दबाव के बाद का उठाया गया कदम तो कोई अपने कर्म का किया फल भुगतना बताकर चर्चा में जुटे रहे। नाम नहीं छापने की शर्त पर परिचित लोग कहते हैं कि सुजीत ने पहले शराब का धंधा, फिर अवारागर्दी, उसके बाद गलत काम का विरोध करने वाले रमेश की हत्या में आरोपित होने के बाद घरेलू कारणों के चलते अपने कर्मों का फल भुगत दुनियां को अलविदा कहने को मजबूर हुआ है।

    लोगों में इस कांड को लेकर तरह-तरह के चर्चा का दौर जारी है। इधर, थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन करेगी।

    इधर, लड़की वाले के घर भी सभी तरह की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। घर में टेंट पंडाल आदि लगा था। गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच दुल्हे की मौत की सूचना अचानक से सभी सन्न रह गए।