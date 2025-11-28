दलसिंहसराय के काली स्थान मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो बच्चे झुलसे

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Samastipur News: काली स्थान मोहल्ले में शुक्रवार की देर शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस दुर्घटना में मदन लाल के घर को भारी नुकसान हुआ है। घर की लाखों की संपत्ति जल कर राख हो गई, वहीं आग बुझाने के दौरान उनके दो पुत्र भी जख्मी हो गए। घायल बच्चों के नाम कृष्ण कुमार (15 वर्ष) और केशव कुमार (13 वर्ष) बताए जा रहे हैं। दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मदन लाल काली स्थान मोहल्ला में रहते हैं और वे सत्तू बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार की शाम अचानक घर के भीतर बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। मोहल्ले वालों की तुरंत मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और पूरा घर जल गया।आग की लपटों ने घर के अंदर रखा अधिकांश सामान, फर्नीचर, कपड़े तथा अन्य कीमती वस्तुएं राख कर दी।