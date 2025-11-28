Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दलसिंहसराय के काली स्थान मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो बच्चे झुलसे

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    Samastipur News:समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में काली स्थान मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मदन लाल के घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग बुझाने के दौरान उनके दो बेटे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार सदमे में है और आसपास के लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जागरण

    संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Samastipur News: काली स्थान मोहल्ले में शुक्रवार की देर शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस दुर्घटना में मदन लाल के घर को भारी नुकसान हुआ है।

    घर की लाखों की संपत्ति जल कर राख हो गई, वहीं आग बुझाने के दौरान उनके दो पुत्र भी जख्मी हो गए। घायल बच्चों के नाम कृष्ण कुमार (15 वर्ष) और केशव कुमार (13 वर्ष) बताए जा रहे हैं। दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    a

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, मदन लाल काली स्थान मोहल्ला में रहते हैं और वे सत्तू बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार की शाम अचानक घर के भीतर बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई।

    मोहल्ले वालों की तुरंत मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और पूरा घर जल गया।आग की लपटों ने घर के अंदर रखा अधिकांश सामान, फर्नीचर, कपड़े तथा अन्य कीमती वस्तुएं राख कर दी।

    b

    इस घटना से परिवार का आर्थिक नुकसान हजारों नहीं बल्कि लाखों में आंका जा रहा है। मदन लाल के परिजन और मोहल्लेवाले आग लगने की इस घटना से सदमे में हैं। परिवार के सदस्य बार-बार रो-रो कर बुरा हाल हैं।आसपास के लोग भी घटना देख कर दुखी हो गए और पीड़ित परिवार की सहायता के लिए आगे आने की बात कर रहे हैं।