ब्रांडेड नाम, नकली सामान, बिहार के शहर-गांव में तेजी से फैल रहा गोरखधंधा
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Fake Hair Oil Seized: जिले में नकली उत्पादों का कारोबार तेजी से पैर पसारता जा रहा है। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर ग्रामीण इलाकों की छोटी दुकानों तक रोजमर्रा के इस्तेमाल की नकली वस्तुएं खुलेआम बेची जा रही हैं। कास्मेटिक, हेयर ऑयल, फेस क्रीम, फेविक्विक और पानी की पाइप जैसे उत्पादों की नकल कर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है।
पुलिस और संबंधित कंपनियों की ओर से लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद यह गोरखधंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नकली सामान असली ब्रांड की पैकिंग में इस तरह बेचा जा रहा है कि आम उपभोक्ता आसानी से धोखा खा जाता है।
हेयर ऑयल के नकली उत्पाद पर बड़ी कार्रवाई
हाल के दिनों में एक नामी हेयर ऑयल कंपनी ने अपने नकली उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। कंपनी के अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोला रोड स्थित भूतनाथ मंदिर के पास एक गोदाम पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में नकली हेयर ऑयल बरामद किया गया।
इसके बाद ताजपुर बाजार में सात अलग-अलग दुकानों पर छापेमारी कर 500 से अधिक नकली हेयर ऑयल की बोतलें जब्त की गईं। इससे पहले भी जिले में नकली फेविक्विक और ब्रांडेड पाइप के मामले सामने आ चुके हैं। सभी मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एफएसएल जांच से तय होगी असलियत
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए सभी संदिग्ध उत्पादों के सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजे जा रहे हैं। संबंधित कंपनियों ने असली और नकली उत्पादों के नमूने उपलब्ध कराए हैं, ताकि जांच में स्पष्ट अंतर सामने आ सके।
पूर्व में पकड़े गए नकली फेविक्विक के मामले में एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अब पाइप और हेयर ऑयल से जुड़े मामलों में भी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पैकिंग देखकर पहचानें असली और नकली
विशेषज्ञों के मुताबिक उपभोक्ता थोड़ी सतर्कता बरतकर नकली और असली उत्पाद में अंतर कर सकते हैं।
- नकली हेयर ऑयल की बोतल का ढक्कन खुरदुरा और ठीक से फिट नहीं होता।
- बोतल पर लगा स्टिकर टेढ़ा या आसानी से उखड़ने वाला होता है।
- नारियल तेल में कई बार बोतल असली और ढक्कन नकली पाया गया है, जिसमें रंग का अंतर साफ दिखता है।
- फेविक्विक के नकली पैक के अंदर लिखावट और ब्रांडिंग में गड़बड़ी रहती है।
- कॉस्मेटिक उत्पादों के बारकोड स्कैन करने पर सही जानकारी नहीं मिलती।
जिले में कब-कब सामने आए मामले
- 17 दिसंबर : ताजपुर बाजार की सात दुकानों से 500 नकली हेयर ऑयल की बोतलें जब्त।
- 16 दिसंबर : गोला रोड स्थित गोदाम से दो ब्रांड के नकली हेयर ऑयल बरामद।
- 25 नवंबर : गणेश चौक और मुसरीघरारी में नकली पाइप फैक्ट्री और दुकान पर छापेमारी।
पुलिस का कहना है कि नकली उत्पादों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। वहीं उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि संदिग्ध सामान मिलने पर तुरंत पुलिस या संबंधित कंपनी को सूचना दें।
