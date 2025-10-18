Language
    Bihar Election: चुनाव में संदिग्ध खातों और नकद खर्च पर रहेगी कड़ी निगरानी, तीन बार होगी जांच

    By Prakash Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:01 AM (IST)

    बिहार चुनाव के दौरान संदिग्ध खातों और नकद खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, खातों की तीन बार जांच होगी। नकद खर्च पर नियंत्रण रखने से चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सकेगा।

    चुनाव में संदिग्ध खातों और नकद खर्च पर रहेगी कड़ी निगरानी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर व्यय अनुश्रवण की बैठक शुक्रवार को वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में हुई। विधानसभा चुनाव में खर्च पर पैनी नजर रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में नियुक्त व्यय प्रेक्षक बी विजय (आइआरएस सीमा एवं उत्पाद शुल्क) पहुंचे।

    बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन व्यय निगरानी से जुड़े सभी अधिकारियों को चौकस रहने का निर्देश देने को लेकर किया गया। व्यय पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया कि प्रत्याशी के लेखा जांच की तिथि निर्धारित की जाए।

    इसमें प्रत्याशी की संख्या अधिक रहने पर दो दिन में कार्य किया जाए। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक प्रत्याशी का कुल तीन बार लेखा जांच करना है। हर खर्चे पर अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग की पैनी नजर है और किसी भी प्रकार से उनकी नजर से बच नहीं सकते है।

    व्यय प्रेक्षक ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनावी व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य किया गया था। यह खाता केवल उसी अभ्यर्थी के नाम से होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता स्वीकार्य नहीं होगा।

    उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी को भी किसी संदिग्ध खाते से राशि के हस्तांतरण या असामान्य लेन-देन की स्थिति में तत्काल जानकारी व्यय अधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है।

    व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी कृष्णा मोहन सिंह ने कहा कि व्यय आकलन को लेकर विभाग पूरी तरह चौकस है। लेखा-जोखा का मिलान करने को लेकर समिति चुनाव खर्चों के खातों को सत्यापित करने के लिए उम्मीदवारों और चुनाव एजेंटों के साथ बैठकें करती है।

    वित्तीय अभिलेखों की जांच में यह सुनिश्चित करने के लिए कि किया जाता है कि खर्च सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसके साथ ही छिपाए गए खर्चों की भी जांच की जानी है। मौके पर विवेक गुप्ता, अमित कुमार, दिव्य प्रकाश, सरिता कुमारी आदि मौजूद रहे।