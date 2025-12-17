Language
    बिहार चुनाव में 'मछली पकड़ने का ड्रामा...',LJP सांसद का राहुल-तेजस्वी पर तंज, वीडियो वायरल

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    LJP Ram Vilas MP statement: बिहार चुनाव के दौरान, एलजेपी सांसद ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर 'मछली पकड़ने का ड्रामा' करने का तंज कसा है।

    Samastipur MP Shambhavi Chaudhary: लोकसभा में एक परिचर्चा के दौरान सांसद शांभवी चौधरी ने मछली पकड़ने की बात उठाई। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

    डिजिटल डेस्क, समस्तीपुर। Shambhavi Chaudhary statement: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न होने के बाद नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है, लेकिन चुनावी दौर की बयानबाज़ी और घटनाओं की चर्चा अब भी राजनीतिक गलियारों में जारी है।

    इसी कड़ी में समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी का बयान इन दिनों चर्चा में है और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तंज किया है।

    नेता प्रतिपक्ष पर तंज

    लोकसभा में एक परिचर्चा के दौरान सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा।

    उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान “कूद-कूद कर मछली पकड़ने का ड्रामा..” किया गया, लेकिन बिहार की जनता ने ऐसे राजनीतिक दिखावे को नकार दिया।

    पीएम पर टिप्पणी की निंदा

    राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को प्रचंड बहुमत दिया। उन्होंने कहा कि आज जनता की बनाई सरकार बिहार में विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। इसके साथ ही सांसद ने कांग्रेस की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की।

    शांभवी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की इसी तरह की राजनीति और भाषा के कारण पार्टी लगातार सिमटती जा रही है। हैदराबाद और दिल्ली जैसी स्थिति अब बिहार में भी दिखाई देने लगी है।

    समस्तीपुर में खुले लॉ यूनिवर्सिटी 

    सांसद ने लोकसभा में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने समस्तीपुर में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने, पटना-भागलपुर-समस्तीपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग रखी।

    उनका कहना था कि तकनीक आधारित औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण से बिहार की सबसे बड़ी समस्या—युवाओं का पलायन—कम किया जा सकता है। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से पहली बार निर्वाचित और सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    क्या था मछली पकड़ने का प्रकरण?

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेगूसराय में तालाब में उतरकर मछली पकड़ने का प्रकरण काफी चर्चा में रहा।

    जब राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद स्थानीय मछुआरा समुदाय के बीच पहुंचे थे। जनसभा के बाद राहुल गांधी अपनी पहचान वाली सफेद टी-शर्ट और काली पतलून में ही तालाब में उतर गए।

    निषाद वोट को साधने की रणनीति

    छाती तक गहरे पानी में उन्होंने स्थानीय मछुआरों के साथ पारंपरिक तरीके से जाल खींचा और मछली पकड़ी। इस दौरान उनके साथ महागठबंधन के सहयोगी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें मछुआरा समाज का प्रमुख नेता माना जाता है, और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे।

    राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बिहार के मछुआरा (निषाद) समुदाय को साधने की रणनीति के रूप में देखा। वहीं भाजपा और एनडीए नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को “चुनावी नौटंकी” करार दिया था।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग चुनाव के दौरान “डूबने की प्रैक्टिस” कर रहे हैं। भाजपा सांसद रवि किशन सहित अन्य एनडीए नेताओं ने भी इस प्रकरण पर कटाक्ष किया था, जिससे यह मुद्दा चुनावी बहस का बड़ा विषय बन गया था।