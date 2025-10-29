Bihar Election: गृहमंत्री अमित शाह की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां, आज इस क्षेत्र में होगी चुनावी जनसभा

संवाद सहयोगी, रोसडा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री बुधवार को रोसड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अनुमंडल मुख्यालय में पहली बार किसी केंद्रीय गृहमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह दिख रहा है।

वे जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस आशय की जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष नीलम सहनी ने दी। उन्होंने कहा कि दिन के करीब एक बजे गृह मंत्री का आगमन होगा। उनके आगमन को लेकर विभिन्न स्तर पर तैयारी अंतिम चरण में है।

जननायक कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित सभा स्थल पर स्टेज एवं पंडाल का निर्माण के साथ उपकारा रोसड़ा के पीछे हेलीपैड बनाने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। मंगलवार को रोसड़ा पहुंचे जिला के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भाजपा के प्रदेश एवं जिलास्तर के भाजपा नेताओं एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा भी व्यवस्था का लगातार जायजा लिया जा रहा है। सीआरपीएफ के हवाले सुरक्षा व्यवस्था गृहमंत्री के आगमन से एक दिन पूर्व ही सीआरपीएफ की बटालियन रोसड़ा पहुंच चुकी है। सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंचे वरीय पदाधिकारियों ने सभा स्थल तथा हेलीपैड का जायजा लिया। जेले के पीछे खाली स्थान में चौपड़ की लैंडिंग होगी और वहां से करीब एक किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से वे जननायक कर्पूरी स्टेडियम तक आएंगे।

इस बीच सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पांच स्थानों पर ड्राप गेट एवं जगह जगह बैरिकेटिंग की जा रही है। इस रास्ते में चप्पे चप्पे पर मिलीट्री की तैनाती के साथ साथ रास्ते में आने वाले घर के छतों पर भी स्पेशल फोर्स तैनात होंगे। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरा के बीच स्पेशल फोर्स भी तैनात रहेंगे।

30 अक्टूबर को मुंगेर मुंगेर के जलालाबाद असरगंज उच्च विद्यालय मैदान में 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तारापुर विस से खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। इनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

गृहमंत्री गुरुवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सभा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने की दिशा में व्यापक कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर सुरक्षा की समीक्षा की।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राकेश रंजन कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, वहीं बार्डर चेकिंग प्वाइंट्स की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही क्यूआरटी टीमों को अलर्ट मोड में तैनात किया जा रहा है।

सभी तैनात पदाधिकारियों को सजगता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सभा स्थल पर सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए जगह-जगह ड्राप गेट बनाए जा रहे हैं, जहां पुलिस पदाधिकारी, बल और दंडाधिकारी की तैनाती रहेगी।