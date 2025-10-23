समस्तीपुर चुनावी समीकरण: इस आयु वर्ग के पास सत्ता की चाबी, 9 लाख से ज्यादा मतदाता

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब पूरी तरह से चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। जिले में सर्वाधिक मतदाता 20 से 29 वर्ष के हैं। इस आयु वर्ग के 9 लाख 56 हजार 446 मतदाता हैं। ऐसे में जिसके पक्ष में इस आयु वर्ग के मतदाता मतदान करेंगे, उनकी जीत पक्की होगी। इसके बाद 30 से 39 वर्ष के मतदाता हैं। इस आयु वर्ग के सात लाख तीन हजार 759 मतदाता हैं। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या दो लाख 42 हजार 895 है। 40 से 49 के पांच लाख 38 हजार 85 मतदाता है। 50 से 59 वर्ष के तीन लाख 81 हजार 899 मतदाता हैं।

60 से 69 वर्ष के दो लाख 58 हजार 901 मतदाता हैं। 70 से 79 वर्ष के 99 हजार 901 मतदाता है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के 49 हजार 439 मतदाता हैं। समस्तीपुर जिला में कुल 29 लाख 32 हजार 602 मतदाता है। इसमें 15 लाख 63 हजार 626 पुरुष एवं 13 लाख 68 हजार 946 महिला मतदाता शामिल है।

वारिसनगर व उजियारपुर में 30 मंगलामुखी मतदाता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिले की मंगलामुखी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थर्ड जेंडर के रूप में 30 की संख्या में ये सभी मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर उत्साहित हैं।

समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र में यह आंकड़ा है। जिले के समस्तीपुर विधानसभा में सर्वाधिक आठ मंगलामुखी है, जबकि, वारिसनगर एवं उजियारपुर विधानसभा में यह आंकड़ा शून्य है। कल्याणपुर में पांच, विभूतिपुर व मोहिउद्दीनगर में चार-चार, रोसड़ा व सरायरंजन में तीन-तीन, हसनपुर में दो एवं मोरवा में एक मंगलामुखी मतदाता है।

जिले में बनाए गए कुल 3603 मतदान केंद्र समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है। पहले चरण में ही सभी विधानसभा में मतदान होना है। इसके लिए जिले में कुल 3603 मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके लिए कुल 1762 मतदान केंद्र बनाया गया है।