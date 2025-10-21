Bihar Election 2025: समस्तीपुर की सभी सीटों पर 16 से कम उम्मीदवार, एक ही EVM से होगी वोटिंग
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए समस्तीपुर जिले में तैयारियां चल रही हैं। सभी विधानसभा सीटों पर 16 से कम उम्मीदवार होने की संभावना है, जिससे प्रत्येक मतदान केंद्र पर केवल एक ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, इससे मतदान प्रक्रिया सरल और तेज होगी, जिससे मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों दोनों को सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक ही ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक नहीं होने के कारण दूसरी बैलेट यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बताया गया कि एक बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। जिले में कहीं भी उम्मीदवारों की संख्या इस सीमा से अधिक नहीं होने के कारण मतदान प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित होगी।
अबकी बार 43 सौ से अधिक ईवीएम से वोटिंग कराई जाएगी। जिले में 3603 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर एक-एक वोटिंग मशीन होगी। साथ ही सभी वोटिंग मशीन के साथ एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन होगी।
इसके अतिरिक्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 20 प्रतिशत अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सुरक्षित रखी जाती है ताकि, किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत बदलाव किया जा सके।
बताया गया कि ईवीएम को ले 24 अक्टूबर को द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों को विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए आवंटित किया जाएगा।
उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशिक्षण, सामग्री वितरण और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी।
|विधानसभा का नाम
|महिला
|पुरुष
|मंग्लामुखी
|कुल
|बूथ की संख्या
|131 कल्याणपुर
|152362
|171056
|5
|323423
|403
|132 वारिसनगर
|150170
|172674
|0
|323844
|400
|133 समस्तीपुर
|127843
|146223
|8
|274074
|322
|134 उजियारपुर
|143563
|165175
|0
|308738
|367
|135 मोरवा
|125079
|142878
|1
|267958
|345
|136 सरायरंजन
|131048
|150760
|3
|281811
|332
|137 मोहिउद्दीनगर
|121226
|137775
|4
|259005
|317
|138 विभूतिपुर
|127862
|146544
|4
|274410
|338
|139 रोसड़ा
|154166
|176341
|3
|330510
|413
|140 हसनपुर
|134627
|154200
|2
|288829
|366
|कुल
|1368946
|1563626
|30
|2932602
|3603
