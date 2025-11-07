Language
    समस्तीपुर में चुनावी खर्च का खुलासा, सबसे ज्यादा और सबसे कम के आंकड़े चौंकाने वाले

    By Manish Kumar Roy Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:39 PM (IST)

    समस्तीपुर में हालिया चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च का खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा और सबसे कम खर्च करने वालों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। एक उम्मीदवार ने प्रचार में सबसे अधिक खर्च किया, जबकि दूसरे ने सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ा। 

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च का ब्योरा सामने आया है। समस्तीपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के आंकड़े काफी दिलचस्प रहे हैं।

    निर्वाचन आयोग को 3 नवंबर तक के दिये गए विवरण के अनुसार, उजियारपुर विधानसभा से राजद उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता ने अब तक सबसे अधिक 24,90,286 रुपये खर्च किए हैं।

    कल्याणपुर विधानसभा से जदयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी ने 17,59,831 रुपये खर्च किए, जबकि जन सुराज पार्टी के राम बालक पासवान ने 8,81,520 रुपये और भाकपा माले के रंजीत कुमार राम ने 6,20,270 रुपये खर्च किए।

    वारिसनगर में जदयू के मांजरिक मृणाल ने 9,75,462 रुपये, जन सुराज पार्टी के सत्यनारायण सहनी ने 6,95,703 रुपये तथा भाकपा माले के फूल बाबु सिंह ने 6,44,359 रुपये खर्च किए। समस्तीपुर विधानसभा में आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने 14,79,017 रुपये जदयू की अश्वमेघ देवी ने 11,61,276 रुपये और जन सुराज पार्टी के मनोज कुमार सिंह ने 6,39,860 रुपये खर्च किए।

    मोरवा सीट से जदयू के विद्या सागर निषाद ने 12,06,403 रुपये आरजेडी के रणविजय साहू ने 10,02,891 रुपये, निर्दल अभय कुमार सिंह ने 9,78,184 रुपये और जन सुराज पार्टी की जागृति ने 3,06,630 रुपये खर्च किए।

    सरायरंजन विधानसभा में जदयू के विजय कुमार चौधरी ने 17,81,639 रुपये जन सुराज पार्टी के सजन मिश्रा ने 13,44,078 रुपये निर्दल कुणाल कुमार ने 9,45,835 रुपये और राजद के अरविंद सहनी ने 6,95,120 रुपये खर्च दर्ज कराया।


    मोहिउद्दीननगर सीट से भाजपा के राजेश कुमार सिंह ने 18,02,290 रुपये, राजद की एज्या यादव ने 7,70,885 रुपये, जन सुराज पार्टी के राजकपूर सिंह ने 4,70,029 रुपये और जेजेडी के अजय बुलगानी ने 1,91,167 रुपये खर्च किए।

    विभूतिपुर विधानसभा में जदयू की रवीना कुशवाहा ने 18,17,221 रुपये, माकपा के अजय कुमार ने 17,57,598 रुपये और जन सुराज पार्टी के विश्वनाथ चौधरी ने 6,07,259 रुपये खर्च किए। रोसड़ा सीट से भाजपा के बीरेन्द्र कुमार ने 12,68,143 रुपये, कांग्रेस के ब्रज किशोर रवि ने 11,59,957 रुपये और जन सुराज पार्टी के रोहित कुमार ने 6,54,056 रुपये खर्च किए।

    वहीं हसनपुर विधानसभा में जदयू के राजकुमार राय ने 12,52,287 रुपये, राजद की माला पुष्पम ने 10,35,935 रुपये और जन सुराज पार्टी की इंदु देवी ने 5,35,973 रुपये खर्च किए।