Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार का विकास प्लान जनता की सोच से आगे निकला, तैयार है बड़ा खाका

    By Kumod Pd Giri Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    Bihar latest News :  अब घोषणाओं से आगे बढ़कर अब बिहार विकास की नई पटकथा लिखने को तैयार है। सरकार ने ऐसा विकास प्लान तैयार किया है, जो जनता की उम्मीदों ...और पढ़ें

    Hero Image

    आभार यात्रा को संबोधित करते मंत्री विजय कुमार चौधरी। जागरण

    संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर) ।  अब बिहार विकास की नई पटकथा लिखने को तैयार है। बिहार सरकार ने ऐसा विकास प्लान तैयार किया है, जो जनता की उम्मीदों से भी एक कदम आगे नजर आता है।  इसका असर सीधे जमीन पर दिखेगा। आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री ने जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया

    चुनावी विजय के उपरांत सरायरंजन के विधायक सह जलसंसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी रविवार को सरायरंजन पहुंचे। प्रखंड के भगवतपुर, मुसरीघरारी नगर पंचायत के उदाहाट प्रांगण, गंगापुर स्थित पंचायत सरकार भवन एवं लाटबसेपुरा पंचायत स्थित दुर्गा स्थान में सभा कर चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलने पर अपनी ओर से आभार व्यक्त करने पहुंचे।

    नगर पंचायत मुसरीघरारी की सभा का संचालन करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रो. अमरेन्द्र कुमार ने विजय कुमार चौधरी के समक्ष सरायरंजन क्षेत्र को नील बकरी से मुक्त कराने के लिए एक सम्यक योजना बनवाकर कार्यान्वित कराने की मांग जनता की ओर से रखी।

    अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि इस पर कार्य हो रहा है और अब जल्द ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक साथ अभियान चला कर और उस अभियान की निरंतरता बरकरार रखते हुए क्षेत्र को नीलबकरी मुक्त किया जायेगा।

    मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार बिना कुछ मांगे जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है,उसी प्रकार अब मैं जनता की अभिलाषा से आगे बढ़कर विकास कार्य को मूर्त रूप दूंगा, और वह जल्द ही आप सभी को दिखने लगेगा।

    उन्होंने कहा कि जो लोग किसी के बहकावे मे इधर–उधर अपने विचार को बदल लिए थे, और अब हताश एवं लज्जित हैं उनको भी मेरा संदेश है कि मैं रिश्ते को अंतिम दम तक निभाए रखने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं।

    आप आएं और बिना किसी हिचक के फिर से हमसे जुड़ें। जिन लोगों ने चुनाव में अपना योगदान दिया,यहां तक कि कुछ लोग तो मुझसे भी ज्यादा तत्परता से कार्य करते रहे, उन्हें भी मेरी ओर से विशेष आभार। मैं जीवनभर उनके कार्यों को याद रखूंगा।

    कार्यक्रम में प्रखंड जदयू अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद, इजहार अशरफ,रणजीत पटेल, सरायरंजन उत्तरी भाजपा मंडल अध्यक्ष जय कुमार सिंह, विद्याकर झा, होरिल साह, रामप्रवेश राय, मुकेश सहनी, जगदेव राम, डा. रामकिशोर चौधरी, आशुतोष कुमार, अजय कुमार, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, विजय कुमार राय, शकीर रजा, सद्दाम हुसैन, अजीत कुमार झा, राहुल झा, भोला सिंह, नाराज झा, डा.बलदेव भगत, देवेंद्र प्रसाद चौरसिया, मणि प्रसाद सिंह, अंगद कुमार, विकास कुमार ठाकुर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।