Bihar Crime: समस्तीपुर में पुलिस टीम पर हमला, मुसरीघरारी में छह पुलिसकर्मी जख्मी

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरवा रायटोला में सोमवार की रात एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई गई है। उनकी पहचान एसआई यदुवंश सिंह के रूप में की गई है। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि सोमवार की रात एसआई यदुवंश सिंह के नेतृत्व में एक दर्जन पुलिस कर्मियों को मोरवा रायटोला निवासी वीरेंद्र शर्मा के पुत्र सोनू शर्मा को गिरफ्तार करने गई थी।

उक्त युवक के विरुद्ध जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट से वारंट निर्गत था। ग्रामीणों से पूछकर जब पुलिस की टीम उक्त युवक के दरवाजे पर पहुंची, उसी वक्त एक ट्रैक्टर पर आए दो युवक एवं उसके साथ पैदल चल रहे तीन अन्य युवकों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया।