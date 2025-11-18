Language
    Bihar Crime: समस्तीपुर में पुलिस टीम पर हमला, मुसरीघरारी में छह पुलिसकर्मी जख्मी

    By Kumod Pd Giri Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में एक पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस टीम एक मामले की जांच के लिए इलाके में गई थी, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मुसरीघरारी में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला में घायलों का चल रहा इलाज। जागरण

    संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरवा रायटोला में सोमवार की रात एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई गई है। उनकी पहचान एसआई यदुवंश सिंह के रूप में की गई है। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि सोमवार की रात एसआई यदुवंश सिंह के नेतृत्व में एक दर्जन पुलिस कर्मियों को मोरवा रायटोला निवासी वीरेंद्र शर्मा के पुत्र सोनू शर्मा को गिरफ्तार करने गई थी।

    उक्त युवक के विरुद्ध जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट से वारंट निर्गत था। ग्रामीणों से पूछकर जब पुलिस की टीम उक्त युवक के दरवाजे पर पहुंची, उसी वक्त एक ट्रैक्टर पर आए दो युवक एवं उसके साथ पैदल चल रहे तीन अन्य युवकों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया।

    इस हमले में एसआई यदुवंश सिंह समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस वारंटी को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। अलबत्ता पुलिस ने वारंटी के पिता वीरेंद्र शर्मा को ही गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।