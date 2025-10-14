Language
    Bihar Election 2025: लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप ने मोहिउद्दीन नगर से कटाई रसीद, राजनीतिक सरगर्मी तेज

    By Deepak Prakash Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव द्वारा मोहिउद्दीन नगर से एनआर कटवाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों की सूची का अभी भी इंतजार है, वहीं तेजप्रताप के इस कदम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या तेजप्रताप महुआ के साथ-साथ मोहिउद्दीन नगर से भी चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी(समस्तीपुर)। एक ओर जहां बड़े-बड़े दलों के द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है और उनके संभावित उम्मीदवार उहापोह की स्थिति में हैं वहीं लालू यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव के द्वारा मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से नाजिर रसीद कटाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी में तेज हो गई है।

    ज्ञात हो कि राजद और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन और एनडीए से अलग एक अपना मोर्चा खोल लिया है। जनशक्ति जनता दल नाम से गठित एक नए दल के सुप्रीमो होने के बाद उन्होंने वैशाली जिले के महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।

    इसी बीच मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से उनके द्वारा एनआर कटाते ही लोगों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। कई बड़े-बड़े दलों के स्थानीय नेताओं में भी इस बात की चर्चा हो रही है।

    कुछ लोगों का मानना है तेजप्रताप यादव मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जबकि कुछ लोग बताते हैं कि कहीं उनका इरादा वैशाली के महुआ और मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से एक साथ चुनाव लड़ने का तो नहीं है।

    इधर मोरवा और मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का नामांकन पटोरी के अनुमंडल कार्यालय में एक साथ हो रहा है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी भी बड़े दल ने मंगलवार की शाम तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की थी। ऐसे में तेजप्रताप यादव के एनआर कटाने पर लोगों के द्वारा कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।