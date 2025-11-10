Bihar Vidhan sabha Chunav : 14-14 टेबलों पर हजारों नजरें, समस्तीपुर में मतगणना का सुपर सेटअप तैयार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर जिले में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने बाद में अब मतगणना की तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। समस्तीपुर कालेज स्थित वज्रगृह का आला अधिकारी लगातार दौरा कर रहे।

जारी तैयारियों की समीक्षा करते हुए लगातार दिशा निर्देश दे रहे। बताया गया कि मतगणना को ले विधानसभा वार 14-14 टेबल लगाए रहे हैं। इसके अलावा 3-3 टेबल बैलेट पेपर की गिनती को लेकर लगाए जा रहे हैं। जहां 14 नवंबर को सुबह आठ बजे से मतों की गिनती की जाएगी।

मतगणना कार्य को लेकर कर्मियों की तैनाती की जा रही है। जल्द ही जिला प्रशासन कर्मियों का रेंडमाइजेशन कार्य भी पूर्ण कर लेगी। जानकारी के अनुसार एक टेबल पर तीन-तीन कर्मियों की तैनाती होगी। वज्रगृह का सोमवार को डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, डीडीसी शैलजा पांडेय समेत अन्य अधिकारियों ने दौरा किया। इस दौरान डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जारी तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कालेज परिसर के बाहर मतगणना को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए। बताया गया कि बाहरी परिसर में बैरिकेडिंग आदि के निर्देश दिए गए हैं। सभी चीजें ससमय पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि मतगणना के दिन किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।

आरओ, एआरओ, आब्जर्वर, प्रत्याशी व एजेंट की उपस्थिति में खोले जाएंगे स्ट्रांग रूम मतगणना की पारदर्शिता व निष्पक्षता सर्वोपरि है। इसके लिए सभी निर्वाची पदाधिकारी को आयोग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शिका पुस्तिका का अध्ययन कर आयोग के मानक के अनुरूप काउंटिंग की संपूर्ण प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी करने का निर्देश दिया है।

मतगणना के दिन सुबह स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियो रिकार्डिंग के साथ की जाएगी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ, एआरओ, आब्जर्वर, प्रत्याशी व एजेंट की उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम के ताले खोले जाएंगे।

डीएम ने कहा- वज्रगृह की सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखें जिलाधिकारी ने वज्रगृह की त्रिस्तरीय सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग, लाग बुक का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो। उन्होंने विशेष रूप से वज्रगृह के मुख्य द्वार पर लगे डबल लाकिंग सिस्टम और सुरक्षाकर्मियों की 24 घंटे की तैनाती की समीक्षा की।