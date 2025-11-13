Language
    Bibhutipur Vidhan Sabha Chunav Result: क्या इस बार भी अजय कुमार मार पाएंगे बाजी? जेडीयू उम्मीदवार से है कड़ी टक्कर

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:57 PM (IST)

    बिभूतीपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला समस्तीपुर लगता है। ये उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के बंधु महतो विजयी रहे थे। 2020 में सीपीएम के अजय कुमार ने जीत हासिल की थी।

    Bibhutipur Vidhan Sabha Chunav Result: क्या इस बार भी अजय कुमार मार पाएंगे बाजी?


    डिजिटल डेस्क, Bibhutipur vidhan sabha Election Result 2025/Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिभूतीपुर विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर जेडीयू से रवीना कुशवाहा और सीपीआईएम से अजय कुमार मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।

