Samastipur Crime : दोस्त का फोन बना आफत, घर से निकला आयुश और गोली का शिकार बन गया

संवाद सहयोगी, उजियारपुर (समस्तीपुर)। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र की गांवपुर पंचायत के वार्ड 8 निवासी विजय कुमार सिंह का पुत्र आयुश कुमार गोली लगने से जख्मी हो गया। स्नातक का छात्र है। उसका इलाज पटना के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रविवार शाम की है।

गोली कैसे लगी और किसने चलाई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्वजनों ने सोमवार को थाना में पुलिस को आवेदन दिया है। घटना की सच्चाई जख्मी युवक के होश में आने के बाद उसके बयान आने के बाद ही सामने आएगी। युवक के घर पर सोमवार को सन्नाटे और चिंता में डूबे युवक की दादी और दो बहनें भी यह नहीं स्पष्ट कर सकीं कि घटना कहां हुई।



बताया गया है कि रविवार को दिन के करीब दो बजे आयुश अपने घर पर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसी बीच उसके मोबाइल पर उसके किसी दोस्त का फोन आया और वह निकल पड़ा। इसके कुछ ही देर बाद उसका एक साथी तेजी से आया और यह बताया कि आयुश का एक्सिडेंट हो गया है और उसे समस्तीपुर में भर्ती कराया गया है।

इतना कहकर युवक चला गया। इसके बाद जब स्वजन अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि आयुश को गोली लगी है। ग्रामीणों की चर्चा के अनुसार घटना भगवानपुर देसुआ काली स्थान से पतैली हाट जानेवाली सड़क के किनारे गाछी में हुई है।

बताया गया है कि आयुश अपने दोस्तों से मिलने जाया करते थे। रविवार को इसी क्रम में उसे गोली लगी थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने आयुश को जख्मी हालत में कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया था। नगर पुलिस जख्मी का बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंची। उस समय वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। चिकित्सक ने पटना रेफर कर दिया।