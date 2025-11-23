Samastipur News : चुनाव खत्म ... बढ़ी अपराधिक घटनाएं, समस्तीपुर जिले में आखिर किसने दी बंदूकों को खुली छूट?

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले में चुनावी माहौल खत्म होते ही एक बार फिर से अपराधियों का बोलबाला कायम हो चला है। बंदूकें गरजनी शुरू हो चुकी है। गोली मारकर हत्या और जख्मी किए जाने की दो घटनाएं सामने आयी है। बदमाशों का मनोबल तो इस कदर बढ़ चला है कि अब पुलिस वाहन पर हमला करने से भी नहीं बाज आते। इसके अलावा एक किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

हत्या के अलावा लूट और चोरी की घटनाएं भी दर्ज की गई है। चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आपराधिक घटनाओं में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन चुनावी सख्ती खत्म होने बाद में एक बार फिर से पूर्व की भांति ही बदमाशों का बोलबाला कायम हो चला है। वारिसनगर थाना क्षेत्र में बंधक बनाये गए ट्रैक्टर चालक को मुक्त कराने गई पुलिस बल पर बदमाशों ने न केवल हमला कर उनकी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया बल्कि एक पदाधिकारी की पिस्टल भी छिन ली।

विभूतिपुर के कल्याणपुर महावीर चौक पर शुक्रवार की रात बेखौफ बदमाशों ने एक चौकीदार को बंधक बनाकर कर जेवरात की दुकान में लूटपाट की। इससे पूर्व इसी थाना क्षेत्र के नरहन में सरपंच के पुत्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। खानपुर थाना के मरवा गांव में जेल से निकले एक बदमाश ने सिगरेट नहीं देने पर एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी।

हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त बदमाश को गिरफ्तार कर एक बार फिर से सलाखो के पीछे भेज दिया। इसके अलावा वारंटी को पकड़ने गयी पुलिस टीम पर हमला भी किया गया। दरोगा के सर फोड़ दिए गए। चोरी की घटनाओं में भी इजाफा हुई है। कल्याणपुर और विद्यापतिनगर में दुकान में चोरी की घटनाएं दर्ज की गई है। इसके अलावा जमीनी और आपसी विवाद की वजह से भी घटनाएं घटित हो रही है। पुलिस घटनाओं के बाद में मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है।

ठंढ़ बढ़ने से चोरी में इजाफा की आशंका जिले में ठंड का मौसम आते ही चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। पुलिस के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीम को विशेष निगेहबानी करनी होगी। क्षेत्र में सक्रियता से ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिलेगी। शुरुआत के दिनों में ही अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की घटनाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। आशंका है कि ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ेगी।

कट्टा और अवैध हथियार पर अंकुश लगाने की जरूरत जिले में हथियार बरामद की कार्रवाई गत कुछ दिनों से धीमी हो चुकी है। जबकि, आए दिन हथियार के इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें सामने आती रहती है। पुलिस पूर्व में हथियार से तस्करी के मामलों में भी कुछ अधिक सफलता हासिल नहीं कर सकी है। जबकि, मुसरीघरारी में कुछ माह पूर्व धराए एक तस्कर से गिरोह तक पहुंचने का दावा किया गया था। उक्त मामले में उसके बाद से आजतक कोई गिरफ्तारी आदि नहीं हो सकी। यह कहीं न कहीं पुलिस की खामी को दर्शाता है। अवैध हथियार के फोटो वीडियो वायरल होने मामले में पुलिस की कार्रवाई दम तोड़ती प्रतीत होती है। वैनी थाना क्षेत्र में काली पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक फायरिंग की वीडियो सामने आयी थी। पुलिस ने उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी।