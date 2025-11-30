Samastipur News : जिम्मेदारी किसकी? सदर अस्पताल पर नवजात बदलने के आरोप से हड़कंप

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । सदर अस्पताल में नवजात शिशु की अदला-बदली की सूचना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन तत्काल चौकस हो गया। बाद में स्वजन को समझाने बुझाने के उपरांत मामला शांत हुआ।

जानकारी के अनुसार पूसा प्रखंड के दिघरा गांव निवासी राजेश कुमार की पत्नी पार्वती कुमारी को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार की सुबह 5.18 बजे प्रसूता को सामान्य प्रसव कराया गया। इस दौरान उसने नवजात शिशु को जन्म दिया।

प्रसव के दो घंटा के उपरांत प्रसूता की मां ने स्वास्थ्य कर्मी पर शिशु बदलने का आरोप लगाया। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। प्रसूता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री का प्रसव होने के उपरांत नर्स ने तेल लाने के लिए कहा।

इस दौरान बाहर जाने के बाद बच्चा कपड़ा में लपेट दिया। बाद में देखने पर पता चला कि लड़की है। सूत्रों के अनुसार महिला का प्रसव से पूर्व अल्ट्रासाउंड कराने पर लड़का होने की बात कही गई थी। इसी को लेकर वह लड़का होने की बात कहने लगी थी।

सदर अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि प्रसूता का सुरक्षित प्रसव कराया गया था। महिला ने लड़की को जन्म दिया था। परिजन द्वारा लगाया गया निराधार था। अस्पताल में लगे सीसी फुटेज दिखाने के साथ ही समझाने के उपरांत मामला शांत हुआ।