कारगिल युद्ध से लिया संकल्प और रचा इतिहास, समस्तीपुर की बेटी मॉस्को में बनीं पहली सैन्य राजनयिक

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Wing Commander Anjali Singh Samastipur: 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जब समस्तीपुर जैसे पारंपरिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी इलाके से किसी लड़की का घर से बाहर निकलना भी बड़ी बात मानी जाती थी।

तब एक बेटी ने नीले आसमान में अपनी राह चुनी। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड स्थित छोटे से गांव मकसूदपुर से निकली विंग कमांडर अंजलि सिंह (डिंपल) ने न केवल वायुसेना को अपना करियर चुना, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया।