स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने रचा इतिहास, ग्वालियर के TACDE से 'फाइटर कॉम्बैट लीडर' का कोर्स कर बनीं देश की पहली महिला टॉप गन

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने सैन्य इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। ग्वालियर स्थित भारतीय वायुसेना के टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (TACDE) में आयोजित प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला ‘टॉप गन’ बन गई हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं।

वायुसेना के सबसे कठिन युद्धक प्रशिक्षण में मिली सफलता ग्वालियर स्थित TACDE भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च फाइटर टैक्टिक्स प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। यहां केवल चुनिंदा और उत्कृष्ट फाइटर पायलटों को उन्नत हवाई युद्धक रणनीति, मिशन नेतृत्व और ऑपरेशनल टैक्टिक्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां से प्रशिक्षित अधिकारी अपने-अपने स्क्वाड्रनों में युद्धक रणनीति तैयार करने के साथ अन्य पायलटों को भी प्रशिक्षित करते हैं।

'टॉप गन' कोई सैन्य पद या रैंक नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के सबसे चुनौतीपूर्ण फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले चुनिंदा फाइटर पायलटों को मिलने वाली प्रतिष्ठित पहचान है। महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच का हिस्सा रहीं बिहार के दरभंगा की रहने वाली स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल पहली महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच का हिस्सा थीं। उन्होंने मिग-21 बाइसन और बाद में अत्याधुनिक सुखोई-30 एमकेआई जैसे लड़ाकू विमानों का संचालन किया। मार्च 2020 में उन्हें दिन के समय युद्ध अभियानों के लिए पूर्ण रूप से ऑपरेशनल घोषित किया गया था।

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