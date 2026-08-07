ग्वालियर में कांवड़ियों पर हमला, तलवार-हथौड़े चले; कार से टक्कर लगने पर हुआ था विवाद, हिंदू संगठनों ने थाना घेरा

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार रात ग्वालियर में उस समय तनाव फैल गया, जब कांवड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे कुछ युवकों पर कथित तौर पर मुस्लिम युवकों ने तलवार, हथौड़ों और पत्थरों से हमला कर दिया। कार से टक्कर लगने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया।

हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता ग्वालियर थाने पहुंच गए। देर रात तक थाने के बाहर हंगामा चलता रहा।

कार से टक्कर के बाद हुआ विवाद पुलिस के अनुसार, घासमंडी निवासी विवेक यादव अपने साथी शुभम यादव के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक अर्टिगा कार वहां पहुंची। आरोप है कि कार ने विवेक को टक्कर मार दी। इस पर विरोध करने पर कार में सवार अरशद खान, गोलू खान, अकील खान और बंटू खान सहित अन्य लोग विवाद करने लगे। देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और झड़प हिंसक हो गई।

एक युवक गंभीर घायल, हिंदू संगठनों ने घेरा थाना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने तलवार और हथौड़ों से हमला किया तथा पथराव भी किया। हमले में विवेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 18 टांके लगाए गए। अन्य युवकों को भी चोटें आई हैं।

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