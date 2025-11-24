Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में हादसा, एसिड बोतल फटने से 4 मजदूरे झुलसे, 3 की हालत नाजुक

    By MUKESH KUMAREdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    समस्तीपुर के डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कचरे में रखी एसिड की बोतल फटने से चार मजदूर झुलस गए। घटना विश्वविद्यालय परिसर में हुई। मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इसी ड्रम से कचरा उठा रहे थे मजदूर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चार मजदूर एसिड की बोतल फट जाने के कारण झुलस गए।

    बताया गया है मजदूर राजेंद्र प्रसाद के लिए किसी विश्वविद्यालय के पूसा फॉर्म में कार्य चल रहा था। सोमवार की सुबह विश्वविद्यालय परिसर के पुस्तकालय के समीप कचरा उठा कर ट्रैक्टर पर डाला जा रहा था।

    इसी बीच एसिड की बोतल जो कचरे में रखा हुआ था फट गया। इसमें छह मजदूर झुलस गए। इसमें लक्ष्मण मंडल, सीताराम सैनी, साजन पासवान, सौरभ कुमार बुरी तरह जख्मी हैं। 

    उनके चेहरे और बदन पर एसिड गिर गया है। सभी का इलाज स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। बाद में समस्तीपुर रेफर किया गया है। इसमें से तीन लोगों को पटना रेफर किया गया है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें