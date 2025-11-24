समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में हादसा, एसिड बोतल फटने से 4 मजदूरे झुलसे, 3 की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चार मजदूर एसिड की बोतल फट जाने के कारण झुलस गए।

बताया गया है मजदूर राजेंद्र प्रसाद के लिए किसी विश्वविद्यालय के पूसा फॉर्म में कार्य चल रहा था। सोमवार की सुबह विश्वविद्यालय परिसर के पुस्तकालय के समीप कचरा उठा कर ट्रैक्टर पर डाला जा रहा था।

इसी बीच एसिड की बोतल जो कचरे में रखा हुआ था फट गया। इसमें छह मजदूर झुलस गए। इसमें लक्ष्मण मंडल, सीताराम सैनी, साजन पासवान, सौरभ कुमार बुरी तरह जख्मी हैं।

उनके चेहरे और बदन पर एसिड गिर गया है। सभी का इलाज स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। बाद में समस्तीपुर रेफर किया गया है। इसमें से तीन लोगों को पटना रेफर किया गया है।

