अब मनचलों पर अभया ब्रिगेड करेगी सख्ती, 27 थानों में टीम का गठन
समस्तीपुर जिले के 27 थानों में अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। इस टीम में महिला पुलिस अधिकारी समेत दो जवान शामिल हैं। टीम का मुख्य उद्देश्य बलात्कार, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: जिले के 27 थानों में पुलिस की एक खास टीम का गठन किया गया है। टीम में एक महिला पदाधिकारी के अलावा एक महिला समेत दो पुरुष जवानों को तैनात किया गया है। इसे अभया ब्रिगेड का नाम दिया गया है।
यह टीम महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई करेगी। टीम को वैसे हाट स्पाट चयन की जवाबदेही दी गई है, जहां यह घटनाएं अधिक होती है। बताया गया कि टीम को खास तौर पर बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, मानव दुर्व्यवहार, चेन स्नैचिंग आदि की रोकथाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम स्कूल और कालेज के समीप सादे लिबास और वर्दी दोनों में तैनात होगी और मनचलों पर आवश्यक कार्रवाई करेगी।
बताया गया कि पहली बार गलती करने वाले नाबालिग को पकड़ने बाद में उसका परामर्श कराया जाएगा और दूसरी बार फिर से पकड़े जाने पर सनहा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वयस्क एक से अधिक बार गलती करते पकड़े गए तो उनका नाम गुंडा सूची में दर्ज किया जाएगा।
इसके लिए विधिवत प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित किया जाएगा। पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि वे इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मजबूती से कार्य करें, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल कायम हो सके। अभी आए दिन महिलाओं के साथ छोटे-छोटे आपराधिक घटनाओं की सूचना मिलती रहती है।
थाना स्तर पर पदाधिकारी करेंगे ब्रीफिंग
प्रतिदिन अभियान में निकलने से पूर्व अभया ब्रिगेड की ब्रीफिंग थाना में उपस्थित वरीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अभियान में गठित दलों द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में प्राईवेट व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दलों के क्रिया-कलाप व कार्रवाई की लगातार समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक माह इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। अभियान में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी थाना का कार्य भी करते रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
पूर्व की घटनाओं से हाट स्पाट की पहचान
टीम को थाना क्षेत्र में उन स्थलों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। जहां घटनाएं घटित हो रही। इसके लिए उन्हें मीडिया रिपोर्ट और पूर्व में घटित घटनाओं और 112 पुलिस टीम को मिली शिकायत को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है।
इससे थाना के चप्पे-चप्पे की जानकारी उनके पास होगी और किसी भी सूरत में कोई ऐसा स्थान नहीं बच सकेगा। जहां से टीम अवगत न रहे। एक बार हाट स्पाट बन जाने बाद में पूरी टीम का ध्यान उन स्थानों पर होगा और पुलिस की सक्रियता से घटनाओं पर अंकुश लगेगी।
इन धाराओं में होगी कार्रवाई
स्कूल, कालेज के आसपास या आने-जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले निर्जन स्थानों पर मनचले व्यक्तियों या शोहदों द्वारा लड़कियों को अकेला पाकर उनपर छींटाकशी, अभद्र टिप्पणियों, छेड़छाड़ अथवा उनका पीछा किए जाने की बातें सामने आती रहती है। ऐसे अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74,75,76,77,78 एवं 79 के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रावधान है।अभया ब्रिगेड का इन हाट स्पाट पर मुस्तैद हो शोहदों की पहचान करेंगे और उन्हे पकड़कर प्रभाव पूर्ण विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।
स्कूल और कालेज से लेंगे आवश्यक सहयोग
दल के सदस्य स्कूल व कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों, महिला छात्रावास के वार्डन, कोचिंग संस्थानों के संचालकों आदि से संवाद स्थापित कर महिलाओं व बच्चियों की समस्याओं तथा हाट स्पाट की पहचान करने में सहयोग प्राप्त करेंगे।
शिक्षण संस्थानों में जाकर सीधा सम्पर्क स्थापित करेंगे। उन्हें डायल 112 के संबंध में भी जानकारी देंगे तथा जागरूक करेंगे। दल के सदस्य कार्रवाई के वक्त आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाहन अथवा बल हेतु डायल-112 का सहयोग प्राप्त करेंगे।
इन्हें मिली है ब्रिगेड की कमान
नगर थाना में दारोगा पूजा कुमारी, मुफस्सिल थाना में सुगंधा कुमारी, कर्पूरीग्राम में पुअनि नीतू कुमारी, ताजपुर में पुअनि रश्मि कुमारी, वैनी में पुअनि कल्पना कुमारी, पूसा में पुअनि सुप्रिया आर्य, मुसरीघरारी में पुअनि पिंकी कुमारी, सरायरंजन में पुअनि कंचन कुमारी, कल्याणपुर में पुअनि ममता कुमारी, चकमहेसी में पुअनि लक्ष्मी कुमारी, मथुरापुर में पुअनि प्रीति कुमारी, वारिसनगर में पुअनि चांदनी कुमारी, खानपुर पुअनि पुनम कुमारी, रोसड़ा में पुअनि मधुबाला भारती, सिंधिया में पुअनि ज्योति कुमारी, हथौड़ी में पुअनि मौसम कुमारी, हसनपुर में पुअनि दिव्या कुमारी, अंगारघाट में पुअनि निर्मला कुमारी, बिथान में पुअनि खुशबू कुमारी, विभूतिपुर में पुअनि आरती कुमारी, दलसिंहसराय में पुअनि राज लक्ष्मी कुमारी, उजियारपुर में पुअनि ममता साह, विद्यापतिनगर में पुअनि अमृता राज, घटहो में पुअनि प्रमिला कुमारी, मोहिउद्दीननगर में पुअनि अन्नु सिंह, पटोरी में पुअनि अंशु सिंह, हलई में पुअनि श्वेता कुमारी को टीम की कमान सौंपी गई है।
महिलाओं व बच्चियों के साथ घटित होने वाली घटनाओं की रोकथाम को ले जिले में अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह जिले के 27 थानों में गठित हुई है। टीम को हाटस्पाट चिन्हित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अरविंद प्रताप सिंह, एसपी, समस्तीपुर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।