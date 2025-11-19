Samastipur Accident : अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, विरोध में सड़क जाम

संवाद सहयोगी, उजियारपुर (समस्तीपुर)। मुसरीघरारी-दलसिंहसराय एनएच 28 पर मंगलवार की संध्या अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदचौर मध्य पंचायत के वार्ड संख्या 11 निवासी सीताराम पासवान के पुत्र अविनाश कुमार उर्फ चंदू (30) के रूप में हुई।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह आठ बजे से एनएच 28 के शंकर चौक पर सड़क जाम कर दिया। इससे दो घंटा तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। साथ ही मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करने लगे।

सड़क जाम की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, समाजसेवी सह मुखिया प्रतिनिधि रणवीर चौरसिया, पंचायत समिति सदस्य हरिबल्लभ प्रसाद सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। जबकि, मौके पर पहुंची उजियारपुर पुलिस को भी जाम कर रहे लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

करीब दो घंटे तक जाम रखने के उपरांत बीडीओ ने 20 हजार रुपये का चेक मृतक के स्वजन को दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। जबकि, मुखिया रीता देवी की ओर से 6100 और युवक संघ चपता के नेता दीपक कुमार यादव ने 1500 रुपये का आर्थिक मदद मृतक युवक के आश्रित को किया।