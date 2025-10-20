Bihar Assembly Election 2025 : समस्तीपुर जिले में 108 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, देखें लिस्ट
समस्तीपुर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। इस बार 108 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही हैं। उम्मीदवार घर-घर जाकर अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर उत्साह है और वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए उत्सुक हैं।
जासं, समस्तीपुर : विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और संवीक्षा के बाद तीन अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया है। ऐ तीनों सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से है। तीनों की नाम वापसी के उपरांत अब जिलेभर से 108 उम्मीदवार मैदान में होंगे।
डीएम रोशन कुशवाहा ने सोमवार को ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरायरंजन से तीन अभ्यर्थियों ने अपना वापस लिया है। इसमें समता पार्टी से शंभू प्रसाद सिंह, राजपा से इंद्रजीत कुमार और भासपा से अमित कुमार झा शामिल हैं। उन्होंने अब 108 उम्मीदवार मैदान में होंगे।
बताया कि कल्याणपुर से 8, वारिसनगर से 13, समस्तीपुर से 12 उजियारपुर से 15, मोरवा से 9, सरायरंजन से 8, मोहिउद्दीननगर से 12, विभूतिपुर से 14, रोसड़ा से 6 और हसनपुर से 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार, डीपीआरओ रजनीश कुमार राय समेत अन्य मौजूद रहे।
वारिसनगर से 13 प्रत्याशी मैदान में
1. मंजरीक मृणाल - जदयू
2. फूलबाबू सिंह - माले
3. सत्यनारायण सहनी - जनसुराज
4. उपेंद्र प्रसाद राय - आप
5. कंचन कुमारी भारती - बासपा
7. गोविन्द कुमार - रालोजपा
8. राम कुमार - राष्ट्रीय संभावना पार्टी
9. जाहिद इकबाल - निर्दल
10. चंदन कुमार - हम
11. महेश प्रसाद - निर्दल
12. शक्ति सहनी - राइट टू रिकाल
13. दिलीप राय - निर्दल
समस्तीपुर से 12 प्रत्याशी मैदान में
1. अश्वमेध देवी - जदयू
2. अख्तरुल इस्लाम शाहीन - राजद
3. मनोज कुमार सिंह - जनसुराज
4. विनय राम - बसपा
5. चेतना झाम - निर्दल
6. प्रेमजीत कुमार - आदर्श मिथिला पार्टी
7. राजन कुमार - आप
8. इरशाद अहमद - अपना किसान पार्टी
9. दिनेश राय - राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
10. शिवम कुमार राज - द प्लुरल्स
11. राकेश कुमार - सोशलिस्ट युनिटी सेंटर आफ इंडिया कम्युनिस्ट
12. नितेश कुमार सिन्हा - भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी
कल्याणपुर से 8 प्रत्याशी मैदान में
1. महेश्वर हजारी - जदयू
2. रंजीत राम - माले
3. रामबालक पासवान - जनसुराज
4.. रत्नेश्वर राम - बसपा
5. मधु कृष्णजी राम - सोशलिस्ट युनिटी सेंटर आफ इंडिया कम्युनिस्ट
6. ओम प्रकाश - निर्दल
7. मंतेश कुमार - निर्दल
8. राजीव कुमार - निर्दल
सरायरंजन से 11 प्रत्याशी मैदान में
सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र दो प्रत्याशियों का नामांकन रद किया गया। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी नवीन कुमार वर्मा एवं जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कुमार शर्मा इस शामिल हैं। अब 11 प्रत्याशी मैदान में शेष रह गए हैं।
1. विजय कुमार चौधरी- जदयू
2. अरविंद कुमार सहनी - राजद
3.सजन कुमार मिश्र -जनसुराज
4.राम सागर राय - अपना किसान पार्टी
5.कुणाल कुमार - निर्दल
6.अशोक कुमार अंजाना - निर्दल
7, रंजीत कुमार पंडित - निर्दल
8. अमरेंद्र कुमार सिंह - निर्दल
