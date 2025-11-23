पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के लिए होगा सर्वे, बनाई जाएगी हेल्प डेस्क

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर।Bihar News: स्कूल से बाहर के 6 से 14 एवं 15-19 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान के लिए शिक्षा विभाग की ओर से घर-घर सर्वेक्षण कराया जाएगा। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक मयंक बड़बड़े ने इस आशय का निर्देश जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्वेक्षण के लिए निर्धारित प्रपत्र में स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करने के लिए आंकड़ा एकत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए घर-घर जाने के पूर्व प्रत्येक सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में एक हेल्प डेस्क का गठन भी किया जाएगा।

स्कूल से बाहर के बच्चों के संबंध में एकत्रित आंकड़ों की इंट्री प्रबंध पोर्टल पर की जाएगी। स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण प्रपत्र विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छह से 19 आयु वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद भी कई बच्चे अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन नीति में विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिह्नित करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे की महत्ता पर जोर दिया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य विद्यालय से बाहर के 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहचान करना व उन्हें उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराना है। साथ ही 15-19 आयु वर्ग के वैसे बच्चों को भी चिह्नित करना है जो कुछ कारणों से 10वीं व 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं।