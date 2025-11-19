Bihar news : तमाम मोबाइल मिले, कई सामान जब्त… क्या समस्तीपुर में चल रहा है नशाखुरानी रैकेट?
समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक गैजेट बरामद किए। यह कार्रवाई नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य की तलाश में की गई, जिसके तार ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने से जुड़े हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । मुफस्सिल थाना पुलिस ने क्षेत्र के वार्ड 28 के मुसापुर नोनिया टोला स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी संख्या में मोबाइल फोन, चार्जर समेत कई तरह के इलेक्ट्रानिक गैजेट की बरामदगी की है।
इसका जुड़ाव ट्रेन में यात्रियों को नशा खिलाकर लूटपाट करने वाले गैंग से मिला है। पुलिस ने सभी सामानों को बरामद कर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
बताया गया कि बेगूसराय रेल पुलिस को एक नशा खुरानी गिरोह के सदस्य का पता चला। रेल पुलिस की टीम उसकी तलाश करती हुई मुफस्सिल थाना पहुंची। जहां उसने उक्त युवक देवन महतो के पुत्र राजेश कुमार के सत्यापन को लेकर उसके घर पहुंची।
इस दौरान घर के सभी सदस्य घर छोड़ फरार हो गए। संदिग्ध गतिविधियों को देख पुलिस ने घर में छापेमारी की। जहां से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, मोबाइल का चार्जर, होम थिएटर, कलाई घड़ी, इलेक्ट्रानिक चूल्हा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली ईयर फोन, एक लौपटाप समेत कई तरह के अन्य सामान की बरामदगी हुई। पुलिस ने सभी सामानों को जब्त कर थाना ले आयी है। हालांकि, आरोपी युवक मौके से फरार हो गया।
आशंका है कि उक्त सामान ट्रेन के यात्रियों से लूट कर जमा कर रखी गई थी। इधर, थाना पुलिस सभी सामानों की जब्ती सूची तैयार कर उक्त आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली। वहीं बेगुसराय रेल पुलिस युवक के बिना ही बैरंग खाली हाथ वापस लौट गई। बताया गया कि वह उसकी तलाश करती हुई यहां पहुंची थी।
थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त आरोपी युवक के घर से भारी मात्रा में सामानों की बरामदगी की है। सभी सामानों की जब्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी तलाश जारी है।
आशंका है कि सभी सामान ट्रेन से उक्त नशा खुरानी गिरोह द्वारा चुराया गया है। उसकी गिरफ्तारी को ले पुलिस टीम प्रयासरत है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।