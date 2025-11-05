चुनाव से पहले समस्तीपुर में बड़ी साजिश नाकाम, पिस्टल, कारतूस और कार बरामद

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (दरभंगा)। विधानसभा चुनाव से पहले दलसिंहसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर जिला अपराधियों के गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर सोना चांदी दुकान लूट की साजिश को विफल कर दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तीन देसी पिस्टल, नौ जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और बिना नंबर की लाल रंग की मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई है। शुक्रवार को 2025 को दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पगड़ा चौक के पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के जमावड़े की सूचना पुलिस को मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) विवेक कुमार शर्मा के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मो.इरशाद आलम, अवर निरीक्षक संतोष कुमार, राहुल कश्यप, पिंटू सिंह, तकनीकी शाखा समस्तीपुर, एसटीएफ टीम और अन्य पुलिस बल शामिल थे।

गिरफ्तार बदमाश और बरामद हथियार,कार के बारे में जानकारी देते डीएसपी विवेक कुमार शर्मा । लाल रंग के स्विफ्ट कार में छिप कर बैठे थे सभी बदमाश डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने गिरफ्तार बदमाश के बारे में बताया कि छापेमारी में लाल रंग की बिना नंबर की मारुति स्विफ्ट कार में सवार पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।

पकड़े गए बदमाशों की पहचान हलई थाना क्षेत्र के महमदपुर वार्ड 14 निवासी अशोक सहनी के पुत्र रमेश सहनी , दरभंगा जिला के भोरे थाना क्षेत्र के भोरे वार्ड 14 निवासी रंधीर चौधरी के पुत्र केश कुमार उर्फ राजा चौधरी,लहेरियासराय थाना क्षेत्र लहेरियासराय सैदनगर निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र अमित कुमार यादव उर्फ सलमान , बहेरी थाना क्षेत्र दुबोली ठाठोपुर निवासी स्व नरेश कुमार के पुत्र रितू राज और विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के खनुआ वार्ड संख्या 11 निवासी स्व रामबिलास सिंह के पुत्र टोनी कांत भारती के रूप में हुई।

हवाई फायरिंग कर फरार हुए बाइक सवार चार अपराधी डीएसपी ने बताया छापेमारी के दौरान दो मोटरसाइकिलों से आए चार अन्य बदमाश पुलिस पर हवाई फायरिंग करते हुए अंधेरे और संकीर्ण रास्तों का फायदा उठाकर भाग निकले। फरार अपराधियों में कल्याणपुर थाना क्षेत्र लदौरा चौक निवासी उपेन्द्र महतो के पुत्र कमलेश महतो , चकमहेसी थाना क्षेत्र के रमई टोला निवासी सुनील राय के पुत्र दीपक कुमार , मुजफ्फरपुर जिला के बहुराज थाना क्षेत्र मानिकपुर निवासी ललन ठाकुर के पुत्र उज्जवल ठाकुर उर्फ कट्टा , ताजपुर थाना क्षेत्र चकसिकन्दर निवासी ब्रम्हदयाल सहनी के पुत्र राहुल चौधरी उर्फ राहुल सहनी उर्फ बाबा शामिल हैं।

दलसिंहसराय के गुदरी पुल के पास एक स्वर्ण व्यवसाय की दुकान में लूट की थी योजना पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया कि दलसिंहसराय शहर के पुल के पास स्थित एक बड़ी स्वर्ण दुकान में लूट की योजना बनाई गई थी। चुनाव से दो दिन पूर्व शाम के समय जब पुलिस बल चुनावी कार्यों में व्यस्त रहेगा, उसी दौरान वारदात को अंजाम देने की साजिश थी।