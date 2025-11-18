Samastipur Crime : कुदाल और लोहे की खंती से किसान की पीट-पीटकर मार डाला 

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। पहाड़पुर वार्ड संख्या नौ में खेत के रास्ते ट्रैक्टर ले जाने के विवाद में सोमवार शाम दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। खेत जोतने के उपरांत पड़ोसी के खेत से ट्रैक्टर ले जाने को लेकर विवाद हो गया था।

किसान को पड़ोसी उसके घर से जबरन खिंचकर अपने घर ले गया और वहां कुदाल तथा लोहे की खंती से जमकर उसकी पिटाई की। उपचार के लिए पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। किसान को बचाने गए उसके स्वजन के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट कर उसे लहू-लुहान कर दिया गया।

घर में घूसकर लूटपाट भी की गई। हल्ला होने पर ग्रामीणों को जुटता देख आरोपित भाग निकले। स्वजन की मदद से दोनों पक्ष से जख्मी आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभूतिपुर भर्ती कराया गया। जहां दोनों पक्ष से जख्मी आधा दर्जन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

सदर अस्पताल से जख्मी किसान को बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौम हो गई। इस दौरान पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक किसान पहाड़पुर निवासी स्व. राम किशुन महतो का पुत्र बृजनंदन सिंह (48) है। स्वजन शव लेकर गांव आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।

अस्पताल में जख्मी का हुआ उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विभूतिपुर में तैनात चिकित्सक केशव आनंद ने बताया कि पहाड़पुर गांव में हुए मारपीट की घटना में दो पक्षों के लोग सोमवार की देर संध्या भर्ती हुए थे। इसमें एक पक्ष से बृजनंदन सिंह, राजीव कुमार, मीरा कुमारी, राज कुमारी देवी और दूसरे पक्ष से लखिन्द्र सिंह व सुशीला देवी भर्ती हुए थे। सभी को प्राथमिक उपचार उपरांत सदर अस्पताल रेफर किया गया था। ड्यूटी तक हेमा देवी अस्पताल में उपचार नहीं करवाई थी।

घटना के बाद से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल पहाड़पुर वार्ड संख्या नौ निवासी किसान बृज नंदन प्रसाद सिंह व उसके घरवालों के साथ पड़ोसी द्वारा मारपीट के बाद से ही स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। किसान की मौत की सूचना के साथ जख्मी विधवा मां राज कुमारी देवी (65), पत्नी हेमा देवी, पुत्र राजीव कुमार, चितरंजन कुमार, पुत्री दीपांजलि कुमारी, प्रियंका कुमारी, दीपशिखा कुमारी और अमृता कुमारी समेत स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। आसपास के लोग, समाजसेवी व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सांत्वना देकर ढाढस बंधाते रहे।

मृतक की पत्नी के बयान पर दर्ज हुई हत्या की प्राथमिकी

मृतक किसान की पत्नी हेमा देवी द्वारा पुलिस को दिए गए फर्द बयान के आधार पर स्थानीय थाने में हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिसमें गांव के ही लखिन्द्र महतो के पुत्र अभिषेक कुमार, स्व. रामेश्वर महतो के पुत्र भोला सिंह, महेश प्रसाद सिंह के पुत्र सुरेन्द्र महतो, स्व. राम स्वरुप महतो के पुत्र महेश प्रसाद सिंह, स्व. रामेश्वर महतो के पुत्र लखिन्द्र महतो, महेश प्रसाद सिंह के पुत्र अजित कुमार, लखिन्द्र महतो की पत्नी सुशीला देवी, भोला सिंह की पत्नी बबिता देवी सहित पांच-छह अज्ञात को आरोपित किया गया है।

एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर की मामले की जांच थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मृतक की पत्नी ने बताया कि सोमवार की संध्या करीब 6:30 बजे वह पूरे परिवार के साथ अपने घर के दरवाजे पर थी। तभी पूर्व के विवाद को लेकर आरोपित अपने हाथ में लोहे की खंती, कुदाल व लाठी-डंडा से लैस होकर गाली-गलौच करना लगा। इसके साथ ही जान मारने की नियत से दरवाजे पर आकर मारपीट करने लगा।

इस क्रम में आरोपित अभिषेक कुमार कुदाल से और सुरेन्द्र महतो लोहे के खंती से उसके पति के सिर पर प्रहार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसके पति खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। जब परिवार वाले बचाने गए तो आरोपितों ने उसकी सास, पुत्र और पुत्रवधू को जान मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया।

आरोपित घर में घुसकर बक्सा में रखे लगभग तीन लाख मूल्य आभूषण और 50 हजार रुपये नगद ले लिया। बाइक को भी आरोपितों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जब ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए तो आरोपित भाग गया। सभी जख्मी को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विभूतिपुर में भर्ती कराया गया। जहां से चिकित्सक ने सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से उसके पति को चिकित्सक ने बेहतर इलाज हेतु पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसके पति की मौत हो गई।

थानाध्यक्ष ने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल पहुंच जांच की है। फर्द बयान के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अग्रतर अनुसंधान में जुट गई है। आरोपित सुरेन्द्र की गिरफ्तारी हो गई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शेष आरोपितों की गिरफ्तारी लिए पुलिस सघन छापेमारी कर रही है।

विधायक ने की घटना की निंदा विभूतिपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार ने घटना की निंदा की है। कहा कि आपसी विवाद में किसान की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस जांच कर ठोस कार्रवाई करें। दो पक्षों के बीच विवाद प्रकरण मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।