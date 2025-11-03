बीएड कॉलेज के पास छात्रावास में 9वीं के छात्र का शव फंदे से लटका मिला, पांव पर निशान से हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नगर थाना क्षेत्र स्थित बीएड कॉलेज के समीप प्रोफेसर कॉलोनी में एक निजी विद्यालय के छात्रावास में नौवीं कक्षा के छात्र का शव पंखा में फंदे से लटका मिला। मृतक वारिसनगर थाना क्षेत्र के कुसैया गांव निवासी राजेश कुमार ठाकुर का पुत्र प्रशांत कुमार (15) था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।

विद्यालय प्रबंधन ने घटना की जानकारी परिजन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे की हत्या कर शव को पंखा से लटका दिया गया है। इस दौरान हंगामा भी किया गया।

इधर, सूचना पर एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। टीम ने आवश्यक जांच के नमूना इकट्ठे किया। सभी को जांच में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। थानाध्यक्ष अजित झा ने बताया कि मामला संदेहास्पद है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर मौत की सही वजह सामने आएंगी। स्वजन के बयान पर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई करेगी।

जांच में छात्र के पांव पर मिला निशान पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि छात्र का शव चादर के फंदे से लटका हुआ था। मृतक के साथ कमरे में चार अन्य छात्रों का भी बेड था। सुबह जब उक्त छात्र नहीं उठा तो कर्मी उसे उठाने गए। जहां वह फंदे से लटकता मिला। उसका बेड पर्दा से घेरा हुआ था। इससे अन्य छात्रों को भनक तक नहीं लगी।