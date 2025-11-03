बीएड कॉलेज के पास छात्रावास में 9वीं के छात्र का शव फंदे से लटका मिला, पांव पर निशान से हत्या की आशंका
समस्तीपुर में एक निजी विद्यालय के छात्रावास में नौवीं कक्षा के छात्र का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्र के पैर पर निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका बढ़ गई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नगर थाना क्षेत्र स्थित बीएड कॉलेज के समीप प्रोफेसर कॉलोनी में एक निजी विद्यालय के छात्रावास में नौवीं कक्षा के छात्र का शव पंखा में फंदे से लटका मिला। मृतक वारिसनगर थाना क्षेत्र के कुसैया गांव निवासी राजेश कुमार ठाकुर का पुत्र प्रशांत कुमार (15) था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
विद्यालय प्रबंधन ने घटना की जानकारी परिजन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे की हत्या कर शव को पंखा से लटका दिया गया है। इस दौरान हंगामा भी किया गया।
इधर, सूचना पर एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। टीम ने आवश्यक जांच के नमूना इकट्ठे किया। सभी को जांच में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
थानाध्यक्ष अजित झा ने बताया कि मामला संदेहास्पद है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर मौत की सही वजह सामने आएंगी। स्वजन के बयान पर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई करेगी।
जांच में छात्र के पांव पर मिला निशान
पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि छात्र का शव चादर के फंदे से लटका हुआ था। मृतक के साथ कमरे में चार अन्य छात्रों का भी बेड था। सुबह जब उक्त छात्र नहीं उठा तो कर्मी उसे उठाने गए। जहां वह फंदे से लटकता मिला। उसका बेड पर्दा से घेरा हुआ था। इससे अन्य छात्रों को भनक तक नहीं लगी।
पुलिस ने कमरे में साथ रह रहे छात्रों से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार मृतक छात्र के पांव में निशान बना हुआ था। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।
स्वजन ने हत्या की जताई आशंका
स्वजन ने बताया कि वह तीन दिन पूर्व ही छठ पर्व मनाने के बाद छात्रावास आया था। उसने किसी तरह की कोई समस्या भी कभी नहीं बताई। छात्र की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। स्वजनों ने कहा कि छात्रावास में उसकी पिटाई आदि करने बाद में उसे फंदे से लटका दिया गया है।
