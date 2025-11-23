समस्तीपुर में 22 दिनों में अब तक 23.32 मीट्रिक टन धान की खरीद, लक्ष्य का पता नहीं

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में वर्ष 2025-26 के लिए धान अधिप्राप्ति कार्य 1 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 161 पैक्स एवं 8 व्यापार मंडलों को शामिल किया गया है, जबकि शेष का चयन दूसरे चरण में किया जाएगा।

अब तक कुल 23.32 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। चुनाव के कारण फिलहाल जिला स्तरीय लक्ष्य तय नहीं किया गया है। जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सामान्य ग्रेड धान का मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तथा ए ग्रेड धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। पिछले वर्ष यह मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। धान बिक्री हेतु 2153 किसानों का पंजीकरण किया गया है।

धन अधिप्राप्ति से जुड़े अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे पंजीकरण के पश्चात निर्धारित केंद्रों पर ही धान की बिक्री करें, जिससे भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। प्रशासन की ओर से खरीद कार्य में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है।