Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समस्तीपुर में 22 दिनों में अब तक 23.32 मीट्रिक टन धान की खरीद, लक्ष्य का पता नहीं

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले में 2025-26 के लिए धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो गई है। पहले चरण में 161 पैक्स और 8 व्यापार मंडलों को शामिल किया गया है। अब तक 23.32 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इस वर्ष सामान्य धान का मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। अधिकारियों ने किसानों से केंद्रों पर ही धान बेचने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में वर्ष 2025-26 के लिए धान अधिप्राप्ति कार्य 1 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 161 पैक्स एवं 8 व्यापार मंडलों को शामिल किया गया है, जबकि शेष का चयन दूसरे चरण में किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब तक कुल 23.32 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। चुनाव के कारण फिलहाल जिला स्तरीय लक्ष्य तय नहीं किया गया है। जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी की गई है।

    सामान्य ग्रेड धान का मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तथा ए ग्रेड धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। पिछले वर्ष यह मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। धान बिक्री हेतु 2153 किसानों का पंजीकरण किया गया है।

    धन अधिप्राप्ति से जुड़े अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे पंजीकरण के पश्चात निर्धारित केंद्रों पर ही धान की बिक्री करें, जिससे भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। प्रशासन की ओर से खरीद कार्य में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है।

    प्रखंडवार धान खरीद की स्थिति 

    • प्रखंड : धान की खरीद मात्रा (मीट्रिक टन) : चयनित पैक्स
    • विभूतिपुर : 2.00 : 23
    • बिथान : 0.50 : 7
    • दलसिंहसराय : 1.10 : 8
    • हसनपुर : 2.04 : 7
    • कल्याणपुर : 0.00 : 10
    • खानपुर : 0.50 : 16
    • मोरवा : 1.00 : 8
    • पूसा : 0.50 : 5
    • रोसरा : 2.10 : 8
    • समस्तीपुर : 1.36 : 10
    • सरायरंजन : 0.20 : 11
    • शिवाजीनगर : 0.00 : 8
    • सिंघिया : 2.12 : 15
    • ताजपुर : 0.10 : 3
    • उजियारपुर : 1.00 : 9
    • विद्यापतिनगर : 4.02 : 3
    • वारिसनगर : 4.10 : 6
    • पटोरी : 0.67 : 4

    सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए 163 पैक्स और 7 व्यापार मंडल को चिन्हित किया गया है। इन सभी को साढ़े दस-दस लाख की सीसी भी दिया गया है, ताकि सुलभता से धान की खरीद हो सके। जहां खरीदारी शुरू नहीं हुई है उन जगहों पर जल्द ही खरीद शुरू कराई जाएगी।

    -

    अनिल कुमार गुप्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी