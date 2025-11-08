Saharasa News: रेल पटरी के किनारे 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत सहरसा-मानसी रेलखंड के सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन से दक्षिण निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के समीप शनिवार की सुबह एक अज्ञात 18 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस बात की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को मिली कि लोगों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई और मृतक युवक के शव को पहचानने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। जिसके बाद घटना की सूचना बख्तियारपुर पुलिस को दी गई।

घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर, थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार दल बल के साथ पहुंचे और मामले की तहकीकात में शुरू कर दी है। फिलहाल बख्तियारपुर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस मृतक युवक के शव को पहचान करवाने में जुटी हुई है।

तरह तरह की हो रही है चर्चाएं जहां एक तरह सहरसा-मानसी रेलखंड के सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन के दक्षिण निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के समीप एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव बरामदगी के बाद कई प्रकार की चर्चा और आशंका लोग जता रहे हैं।

कोई इसे हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से रेल रेल ट्रैक के किनारे फेंक दिए जाने की बात कह रहा है। तो कोई ट्रेन से गिर कर युवक की मौत हो जाने की आशंका जता रहा है। घटना स्थल के आसपास से एक लोहे का पाइप भी मिला है और झाड़ी में खून का छींटा भी देखा गया है।