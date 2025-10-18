Language
    सहरसा में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    सहरसा-सुपौल मार्ग पर मल्हनी गांव के पास सड़क हादसे में नवहट्टा के एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। सैन्ट्रल बैंक के सीएसपी संचालक इत्तेखार आलम, उनकी पत्नी और बेटी की जान चली गई, जब उनकी गाड़ी नहर में गिर गई। इत्तेखार अपने परिवार के साथ एक समारोह से लौट रहे थे। घटना से गांव में शोक की लहर है।

    रोते-बिलखते मृतकों के परिजन। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। सहरसा-सुपौल मुख्य मार्ग पर मल्हनी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में नवहट्टा निवासी एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। एक साथ निकले तीन जनाजे से गांव गमगीन हो गया है।

    स्वजनों ने बताया कि सैन्ट्रल बैंक नवहट्टा के सीएसपी संचालक तसदुक हुसैन के बड़े पुत्र इत्तेखार आलम पूरे परिवार के साथ अपने साढ़ू के पोते की छठी में सुपौल जिले के पथरा गया हुआ था।

    समारोह में भाग लेने के बाद देर रात स्कॉर्पियो से इत्तेखार, उसकी पत्नी साजीदा खातून, बेटी सौफी परवीन व अन्य तीन बच्चे व रिश्तेदार के साथ नवहट्टा वापस आ रहे थे।

    मल्हनी नहर पुल के समीप गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नहर के पानी गिर गई। जिसमें इत्तेखार , उसकी पत्नी साजीदा एवं सौफी परवीन की मौत हो गई।

    जबकि इसी गाड़ी में सवार समीर, अबु तलहा, राजा व मीठी परवीन बच गई। गांव में घटना की खबर लगते ही सैकड़ों लोग घटनास्थल पहुंचे। पूरे गांव मातमी सन्नाटा पसर गया।

