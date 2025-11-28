Bihar News: क्लास में चलाते थे मोबाइल, प्रिंसिपल के समझाने पर टीचर ने की मारपीट, बोले- तुमको रास्ते में बताते हैं

संवाद सूत्र, सहरसा। जिले के सिमरीबख्तियारपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुर में कार्यरत प्रधानाध्यापक अली अहमद ने अपने ही विद्यालय के शिक्षक के विरूद्ध अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत की है।

प्रधानाध्यापक ने सिमरीबख्तियारपुर के बीईओ को पत्र लिखकर कहा कि विद्यालय अध्यापक कुणाल कुमार द्वारा शैक्षणिक गतिविधि में सहयोग नहीं करते हैं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी देते हैं।

पत्र में कहा कि 13 नवंबर 25 को वर्ग तीन के कुछ छात्रों ने वर्ग निरीक्षण के क्रम में मुझसे शिकायत की कि कुणाल सर वर्ग में बैठकर मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं। पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो मारते- पीटते हैं। जिसका साक्ष्य वीडियो के रूप में उपलब्ध है।