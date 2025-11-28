Bihar News: क्लास में चलाते थे मोबाइल, प्रिंसिपल के समझाने पर टीचर ने की मारपीट, बोले- तुमको रास्ते में बताते हैं
सहरसा के सिमरीबख्तियारपुर प्रखंड के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अली अहमद ने शिक्षक कुणाल कुमार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रधानाध्यापक के अनुसार, कुणाल कुमार शैक्षणिक कार्यों में सहयोग नहीं करते और छात्रों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत करने पर उन्होंने प्रधानाध्यापक के साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी।
संवाद सूत्र, सहरसा। जिले के सिमरीबख्तियारपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुर में कार्यरत प्रधानाध्यापक अली अहमद ने अपने ही विद्यालय के शिक्षक के विरूद्ध अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत की है।
प्रधानाध्यापक ने सिमरीबख्तियारपुर के बीईओ को पत्र लिखकर कहा कि विद्यालय अध्यापक कुणाल कुमार द्वारा शैक्षणिक गतिविधि में सहयोग नहीं करते हैं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी देते हैं।
पत्र में कहा कि 13 नवंबर 25 को वर्ग तीन के कुछ छात्रों ने वर्ग निरीक्षण के क्रम में मुझसे शिकायत की कि कुणाल सर वर्ग में बैठकर मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं। पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो मारते- पीटते हैं। जिसका साक्ष्य वीडियो के रूप में उपलब्ध है।
इसी बात पर मैंने कुणाल कुमार को कार्यालय में बुलाकर बताया कि आपकी शिकायत कुछ छात्रों ने की है। इसीलिए वर्ग कक्षा में मोबाइल का उपयोग न करें। इसके बाद वीडियो भी उन्हें दिखाया।
इसके बाद शिक्षक ने मेरा मोबाइल छीनकर वीडियो को डिलीट करने का प्रयास किया। अमर्यादित ढंग से व्यवहार कर धक्का-मुक्की और मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुमको रास्ता में बताते हैं।
हो हल्ला सुनकर विद्यालय के अन्य शिक्षक व रसोइया ने आकर उन्हें कार्यालय से बाहर निकाला। इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक अपने जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपित शिक्षक के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।