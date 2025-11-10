Language
    Saharsa News: चुनाव से संबंधित पोस्ट करने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला

    By Rajan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    सहरसा में विधानसभा चुनाव के दौरान, एक शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर चुनाव से जुड़े पोस्ट डालने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कहरा प्रखंड के शिक्षक शैलेश कुमार झा पर चुनाव प्रचार करने का आरोप है, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। यह कार्रवाई सरकारी सेवक आचार नियमावली के उल्लंघन के चलते की जा रही है।

    संवाद सूत्र, सहरसा। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के चारों विधानसभा का चुनाव छह नंवबर को हो गया है। आगामी 14 नवंबर को मतगणना होगी। इधर, विधानसभा चुनाव को ही लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रखंड शिक्षक द्वारा चुनाव से संबंधित पोस्ट डालने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।

    जिले के कहरा प्रखंड के बलहा- गढ़िया मध्य विद्यालय के प्रखंड शिक्षक शैलेश कुमार झा के विरुद्ध शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी स्तर से यह कार्रवाई करने का निर्देश मिलने के बाद विभाग कार्रवाई करने में जुटा है।

    मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने कहरा प्रखंड के कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति सह सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को पत्र लिखकर प्रखंड शिक्षक शैलेश कुमार झा के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

    डीईओ ने लिखे गए पत्र में कहा कि संबंधित शिक्षक ने इंटरनेट मीडिया पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्ट किया जा रहा है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है, इसलिए शैलेश कुमार झा, प्रखंड शिक्षक के विरुद्ध बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के निहित प्रावधान के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। डीईओ की इस पत्र के बाद अब संबंधित शिक्षक कार्रवाई की जद में आ गए हैं।