बिहार के किसानों को प्लास्टिक क्रेट और फ्रूट बैग पर मिलेगी सब्सिडी, यहां करना होगा आवेदन

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। खेत और बाग में उत्पादित फल और सब्जियों को बाजार तक सुरक्षित ले जाने के लिए कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर प्लास्टिक क्रेट और फ्रूट बैग के अलावा लेनो बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। खेतों में सब्जियों के उत्पादन अथवा बाग से निकले फलों को बाजार तक पहुंचाने के बाद ही किसानों को उसका उचित मूल्य मिल पाता है। ऐसे में असुरक्षित तरीके से फल और सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने के दौरान काफी फल और सब्जियां उठा-पटक के कारण खराब हो जाती हैं।

इन्हीं सबको देखते हुए सरकार द्वारा अनुदानित दरों पर किसानों को प्लास्टिक क्रेट और फ्रूट ट्रैप बैग और लेनो बैग देने का प्रावधान बनाया गया है। निबंधित किसानों को मिलेगा अनुदान का लाभ इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों की मिलेगा जो विभाग के डीबीटी पॉटल पर निबंधित होगे। इसका लाभ सिर्फ उत्पादक किसानों की ही मिलेगा। तीन साल के अंदर योजना का लाभ ले चुके किसानों को इस साल योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया आवेदन का सत्यापन पहले किया जाएगा। इसके बाद ही किसानों का आवंटन स्वीकृत होगा, उनके मोबाइल पर संदेश भेज दिया जाएगा। कृषि समन्वयक एस के मिश्र ने बताया कि प्लास्टिक क्रेट अथवा फ्रूट ट्रैप बैग में रखकर फल और सब्जियों को ले जाने से उनपर कोई बहारी दबाव नहीं पड़ता है। जिससे किसान की उपज सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुंच जाती है और उपज की अच्छी कीमत मिलने में सुविधा मिलती है।